Całkowite zamknięcie granicy z Białorusią? „Możliwe, nawet prawdopodobne”

Minister Spraw Zagranicznych w rozmowie z pracownikami TVP Info odniósł się do sytuacji w Białorusi i apelu władz USA do swoich obywateli, by natychmiast opuścili ten kraj. Podkreślił, że Biały Dom oczekuje, że w najbliższym czasie sytuacja wewnętrzna Białorusi może się znacznie zaostrzyć.

– Amerykanie obawiają się o los swoich obywateli i oczekują pewnego zaostrzenia się sytuacji na samej Białorusi wynikającej z tych obaw eskalacji napięcia na granicy łotewsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej, mam nadzieję, że w mniejszym stopniu polsko-białoruskiej, bo ta granica jest bez wątpienia najbardziej profesjonalnie i w najbardziej zdecydowany sposób chroniona – powiedział Zbigniew Rau.

Całkowite zamknięcie granicy z Białorusią?

Szef resortu spraw zagranicznych zaznaczył również, że w związku z zaistniałą sytuacją, Polska wraz z Litwą i Łotwą rozważają całkowite zamknięcie granic z Białorusią. – Oczywiście, zgodnie z zapowiedziami naszych bałtyckich sąsiadów, stale rozważana jest także u nas kwestia całkowitego zamknięcia przejść granicznych – przekazał.

Rau Podkreślił, że taki krok wymaga porozumienia z władzami krajów bałtyckich, dodał jednak, że może do tego dojść już niebawem. – Takiej decyzji należy spodziewać się nie w ciągu miesięcy, tylko najprawdopodobniej, jeśli do niej ma dojść, odpowiednio wcześniej – stwierdził.

Minister poinformował również, że rząd rozważa całkowite zamknięcie polsko–białoruskiej granicy. – Taka opcja jest możliwa, a nawet prawdopodobna – powiedział. Dodał jednak, że jest stanowczo za wcześnie, by podawać jakiekolwiek daty dotyczące zapadnięcia takiej decyzji.

