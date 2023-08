Oskar Szafarowicz o „absurdalnym śnie”. Magdalena Filiks odpowiada

Kilka dni temu Oskar Szafarowicz poinformował w mediach społecznościowych o otrzymaniu listu, w którym Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego zawiadomiła młodego aktywistę PiS o wszczęciu przeciwko niemu postępowania.

Aktywista PiS o postępowaniu dyscyplinarnym

Reakcja uczelni ma związek z aktywnością publiczną studenta prawa, a w szczególności jego wypowiedziami na temat posłanki Magdaleny Filiks oraz jej rodziny, w tym zmarłego syna.

Działacz PiS, odpowiadając na artykuł opublikowany w tygodniku „Polityka”, po raz kolejny odniósł się do kwestii postępowania dyscyplinarnego. „Od dwóch dni czuję się niczym w koszmarnym i absurdalnym śnie, a tu jeszcze w postkomunistycznej »Polityce« JAN HARTMAN wydaje już wyrok za Komisję Dyscyplinarną UW i poucza mnie o moralności. To się nie może dziać naprawdę” – napisał na portalu X, dawniej Twitter.

Magdalena Filiks odpowiada Szafarowiczowi

Wpis Oskara Szafarowicza skomentowała posłanka KO, Magdalena Filiks. „Kiedyś usłyszysz opowieść o tym, co czuło moje dziecko, kiedy dostawało screny z twoich wypocin na TT, które dotyczyły jego życia” – zapowiedziała. „Miał na imię Mikołaj. Był kochanym i wrażliwym chłopcem. I nikt go nie zgwałcił. Ale dzięki Tobie jego koledzy tak właśnie myśleli” – oskarżyła aktywistę.

W swojej odpowiedzi posłanka nawiązała do wpisów, które Oskar Szafarowicz zamieścił w serwisie X, dawniej Twitter przed śmiercią jej syna oraz po tym, jak odszedł. „Najbardziej wstrząsające jest to, że matka ofiar pedofila z PO (13-letniej poddanej pedofilii córki, 16-let. syna, którego skazany kusił narkotykami) — znana POSŁANKA PO milczy od ponad roku, stawiając karierę partyjną ponad dobrem dzieci. Zmuszona przez władze PO do milczenia” – stanowił jeden z nich.

