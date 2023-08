Legionella atakuje w Rzeszowie. Służby mają nowy trop, skąd wzięły się zakażenia

Z Rzeszowa w końcu napływają dobre wieści. Rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że placówkę opuścił około 70-letni mężczyzna zakażony bakterią legionella pneumophila. Jest to kolejny w naszym kraju pacjent, którego udało się wyleczyć.

– Chory przebywał w klinice gastroenterologii, gdzie zgłosił się z objawami legionellozy. Dziś opuścił szpital w dobrym stanie. Nie miał chorób współistniejących – wyjaśnił Andrzej Sroka. Rzecznik USK dodał, że prawdopodobnie w piątek szpital opuści drugi pacjent wyleczony z legionellozy, który od kilku dni przebywa w klinice urologii.

Z informacji rzecznika szpitala wynika, że obecnie w placówce leczonych jest 10 pacjentów zakażonych legionellą. Z kolei w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc leży 9 pacjentów, z czego stan 3 jest określany jako ciężki.

Legionella w Rzeszowie. Skąd wzięły się zakażenia?

W czasie konferencji prasowej dyrektor rzeszowskiego sanepidu przekazał, że zdecydowana większość osób, które zachorowały na legionelozę to seniorzy. – Mówimy zarówno o mieszkańcach Rzeszowa, jak i obywatelach sąsiednich gmin. Seniorzy często ograniczają swoją aktywność. Nie chodzą zbyt dużo po galeriach handlowych, basenach czy nie korzystają z hoteli. Dlatego wstępnie te wszystkie miejsca wykluczamy w naszych poszukiwaniach obiektu, który mógł być źródłem zakażenia – komentował Jaromir Ślączka.

– W każdym przypadku osób z potwierdzonym zakażeniem lub podejrzeniem, prowadzony jest bardzo szczegółowy wywiad epidemiologiczny. Z tych wywiadów wynika, że poza siecią wodociągową i korzystaniem z wody z niej, nie ma innych cech wspólnych. Źródło zakażenia najprawdopodobniej znajduje się na terenie Rzeszowa – dodawał.

W związku z tym podjęto decyzję o wyłączeniu infrastruktury takiej jak baseny, fontanny miejskie czy poidełka. Na najbliższy weekend (25-26 sierpnia) zaplanowano dezynfekcję instalacji wodociągowej.

Legionelloza – objawy choroby

Legionelloza nazywana inaczej chorobą legionistów może doprowadzić nawet do niewydolności oddechowej i zgonu. Rozwija się na skutek zakażenia bakterią Legionella Pneumophila, która wywołuje ostre zapalenie płuc. Główne objawy to kaszel i gorączka. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową – bakterie dostają się do ludzkiego organizmu podczas wdychania wodnego aerozolu.

Rzadko dochodzi do zakażenia drogą pokarmową (czyli np. poprzez picie skażonej wody). Możliwe jest także zakażenie m.in. przez otwarte rany np. podczas zabiegów chirurgicznych. Szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością i przewlekle chore.

Czytaj też:

Legionella w Rzeszowie. W nocy zmarła piąta osobaCzytaj też:

Legionella w Rzeszowie. Sieć wodociągowa źródłem zakażeń?