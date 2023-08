Czarna seria wypadków na kolei. „Ci, którzy pracują najdłużej, takiego dnia nie pamiętają”

W czwartek 24 sierpnia na polskiej kolei doszło do kilku poważnych zdarzeń. Około godziny 5 rano doszło w Białymstoku do wykolejenia pociągu PKP Intercity relacji Białystok-Warszawa Zachodnia Zamenhof. Następnie około południa doszło do wypadku w Skierniewicach, gdzie lokomotywa PKP Cargo wykoleiła się po zderzeniu ze składem Kolei Mazowieckich. Ten ostatni miał przejechać z prędkością 100 km/h obok sygnału stop na semaforze i dopiero wtedy włączyć awaryjne hamowanie. W ciągu dnia doszło też do wykolejenia pociągu towarowego Cargo na stacji Poznań Starołęka.

W tych wszystkich wypadkach nie było poszkodowanych. Obrażenia odniósł natomiast kierowca busa, który wjechał pod koła pociągu relacji Gryfice-Koszalin na niestrzeżonym przejeździe. Do śmiertelnego wypadku doszło natomiast na stacji Poznań-Dębiec, gdzie pieszy zginął pod kołami pociągu.

Niebezpieczna seria wypadków na kolei. „Coś złego dzieje się z systemem kolejowym”

W mediach społecznościowych można znaleźć informację o kolejnych zdarzeniach na kolei, które miały wydarzyć się w czwartek.

– Coś złego dzieje się z systemem kolejowym, ale nikt nie udziela odpowiedzi, co jest nie tak – tak serię niebezpiecznych wydarzeń skomentował Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski w rozmowie z portalem gazeta.pl. – Mniej więcej dwie trzecie tego, co się dzieje niedobrego na kolei, nie jest z winy kolei, czyli tak zwanego systemu kolejowego, ale ze strony osób trzecich – wskazał.

Jednak prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR podkreślił też coraz częstsze przypadki ignorowania przez maszynistów sygnałów – Statystyki, dotyczące wieku i przebiegu pracy, pokazywały, że w większości byli to młodzi ludzie, prowadzący pociągi samodzielnie od dwóch czy trzech lat – mówił na antenie TVN24.

Podkreślił jednak, że „nie podpisze się pod stwierdzeniem, iż kolej jest niebezpieczna”. – Czy to kolej polska, czy np. niemiecka, gdzie finansowanie jest większe, do wypadków co jakiś czas niestety dochodzi. Ważne, żeby nie zamiatać ich pod dywan i nie lekceważyć – podsumował.

„Mam nadzieję, że taki dzień nie powtórzy się już nigdy”

W odpowiedzi na dzisiejsze wypadki PKP PLK poinformowała o powołaniu specjalnego zespołu, który ma nadzorować „sprawne i bezpieczne kursowanie pociągów po sieci kolejowej”. Same zdarzenia mają zbadać komisje kolejowe, które wyjaśnią ich przyczyny.

– Polska kolej należy do jednych z najbezpieczniejszych w kolejach europejskich. Mimo to również na naszej infrastrukturze zdarzają się takie dni jak dzisiaj. Szukaliśmy w pamięci i w statystykach takiego dnia, ale przyznam szczerze, że ci z nas, którzy pracują najdłużej w firmie, takiego dnia nie pamiętają. Kumulacji wielu rozmaitych zdarzeń, które rozłożyły się w wielu miejscach kraju i miały wpływ na ruch kolejowy w dniu dzisiejszym – mówił na popołudniowej konferencji prasowej wiceprezes zarządu PKP PLK Mirosław Skubiszyński.

– We wszystkich tych przypadkach, co pragnę podkreślić, ani podróżni, ani pasażerowie, ani personel kolejowy nie doznał najmniejszych nawet obrażeń, ani nikt nie został poszkodowany. We wszystkich przypadkach reakcja personelu związanego z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu, a także drużyn trakcyjnych, maszynistów była reakcją prawidłową – podkreślił. – I myślę, że dzięki reakcji i zachowaniu personelu kolejowego te zdarzenia skończyły się w sposób nieprzynoszących szkód korzystających z kolei – dodał.

Skubiszyński podkreślał, że polska kolej jest bezpieczna. – Polska kolej cały czas znajduje się w czołówce państw zapewniających bezpieczeństwo podróżnym i pracownikom kolei – mówił. – Statystyki pokazują, że generalnie na polskiej sieci kolejowej liczba wypadków, zdarzeń związanych bezpośrednio z systemem kolejowym znacząco spada. Mimo iż przez pryzmat takiego dnia jak dzisiejszy może się wydawać, że jest zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że tego typu dzień nie powtórzy się już nigdy – dodał na zakończenie.

