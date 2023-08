Jak hejterzy kneblują polityków, sukcesja po Prigożynie i pieniądze w kobiecej piłce. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Żądania i emocje będą rosnąć”. – Po wygranych przez opozycję wyborach środowisko Silnych Razem może uznać, iż to oni doprowadzili do zwycięstwa Platformy – mówi Elizie Olczyk dr hab. Łukasz Młyńczyk, politolog.

„Dyktat internetowych hejterów”. Wojna totalna, jaka toczy się obecnie między obozem anty-PiS a obozem anty-PO nie skończy się wraz z wyborami. A im dłużej ona trwa, tym bardziej podobni do siebie stają się jej główni gracze – ostrzega Tomasz P. Terlikowski.

„Trolle razem silne”. Maciej Orłoś opowiada Wiktorowi Krajewskiemu, jak zrezygnował z udziału w Campusie: – Nie wiem, jaki był tok myślenia polityków, jego organizatorów? Że trolle mogą się na nich obrazić?

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Polska polityka musi patrzeć do przodu”. Daria Gosek-Popiołek, posłanka Razem, zdradza w rozmowie z Marcinem Makowskim, jak Lewica zamierza odpowiedzieć na propozycje wyborcze Konfederacji i dlaczego pakt senacki ma słabości.

„Chcemy być rządem”. – Po przyspieszonych wyborach, interesuje nas utworzenie rządu – deklaruje w wywiadzie Marcina Makowskiego Przemysław Wipler z Konfederacji. Opowiada również, jak jego partia będzie przejmować władzę w samorządach.

„Koniec nastolatki i początek kobiety”. Piosenkarka Natalia Nykiel opowiada Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz, jak po dziesięciu latach na scenie patrzy na młodsze koleżanki: – Nie wyobrażam sobie, co dziś czują dziewczyny, takie jak Viki Gabor czy Roxie Węgiel...

„»Gruba baba« ćwiczy w siłowni”. – Dążę do tego, by plus size’owego głosu w świecie fitness było więcej – mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej Ewa Zakrzewska, modelka plus size, ekspertka modowa, influencerka.

„Seksualne problemy kobiet sukcesu”. Im większy sukces w biznesie, tym mniej seksu chce partner. I tu zaczynają się schody – pisze prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„FIFA już wyczuła interes”. Hiszpania – nowym piłkarskim mistrzem świata. Tym razem w rywalizacji pań. Mundial kobiet dobiegł końca, ale nie kończy się dyskusja na temat pieniędzy w kobiecej piłce – pisze Michał Banasiak.

„Furia dyktatora”. – Putin stosuje typowe rosyjskie metody – szantaż i siłowe dyscyplinowanie podwładnych. Czy dojdzie do aktów terroru w wykonaniu wagnerowców czy nie, dyktator będzie się mierzył z coraz większymi problemami – przewiduje gen. Bogusław Pacek w rozmowie z Agnieszką Szczepańską.

„Argentyna ma swojego Korwin-Mikkego”. Przyszłym prezydentem Argentyny może zostać człowiek, który popiera likwidację większości aparatu państwowego, handel organami i absolutną liberalizację gospodarki. Więcej w tekście Miłosza Szymańskiego.

„Wozy Bradley na Ukrainie”. Łukasz Pacholski o tym, że bojowe wozy piechoty M2 Bradley stały się ważnym zastrzykiem sprzętowym dla Ukrainy. Jak pokazuje praktyka ostatnich tygodni amerykański pojazd doskonale sprawdza się na polu walki.

„Największe więzienie na świecie”. W kilka lat prezydent Salwadoru Nayib Bukele rozprawił się z gangami, wtrącając do więzień 7 proc. mężczyzn do 40. roku życia, czyli 2 proc. całej populacji. I cieszy się 90-proc. poparciem społeczeństwa – pisze Miłosz Szymański

„Ryzyko wad genetycznych”. – Pacjentek pytają: po co robić badanie, skoro i tak pozyskana wiedza na temat możliwych wad genetycznych płodu nie daje im żadnych możliwości decyzyjnych – mówi Aleksandrze Zalewskiej-Stankiewiczgenetyk dr Magdalena Kaliszewska.

„Czego uczymy się o seksie z seriali”. – Czasy się zmieniły i seriale z seksem w roli głównej też... O tym, jak twórcy serialowych hitów dziś opisują seksualną rzeczywistość obywateli świata, opowiada w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej dr Agata Loewe-Kurilla.

„Zło czai się wszędzie”. Kryminały i thrillery to nasza ulubiona literacka rozrywka. Kilka polecamy na koniec lata. Świat reprezentują: „klasyk” Johna Grishama i nowość Iana Rankina, a Polskę – powieści Mieczysława Gorzki i Roberta Michniewicza. Poleca Leszek Bugajski.

