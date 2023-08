Nadchodzi załamanie pogody. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia

Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej regularnie publikuje mapę zagrożeń, zarówno meteorologicznych i hydrologicznych. Ta dotycząca burz dawno nie była tak intensywnie pokryta. Piątkowe popołudnie i wieczór mogą przynieść dużo niebezpiecznych zjawisk.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Najgorsza sytuacja ma dotyczyć południowego zachodu kraju, gdzie zarówna dla Krakowa, jak i Wrocławia wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Zacząć mają się jednak od stolicy Dolnego Śląska. Tam alert obowiązywać będzie od godziny 15:00 w piątek do godziny 4:00 w sobotę. W przypadku stolicy małopolski rozpocznie się on o godzinie 18:00 i potrwa do godziny 6:00. Taka sama sytuacja kreuje się w Katowicach, Częstochowie, czy Bielsko-Białej.

Ostrzeżenia pokryły połowę kraju

Centrum kraju oraz jego północno-zachodnia część również nie powinny bagatelizować zagrożenia. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano od samej granicy z Niemcami aż do Łodzi, Bydgoszczy i Słupska. Bliżej Berlina obowiązywać będą one od godziny 16:00 do godziny 2:00, a za Poznaniem od godziny 18:00 do godziny 5:00.

Wiatr do 90 km/h

„Miejscami padał będzie przelotny deszcz, a przez całą dobę występować będą też burze. Burzom towarzyszyć mogą intensywne opady deszczu, od 20 mm do 30 mm, porywy wiatru do 90 km/h oraz opady gradu. Najsilniejszych burz spodziewać się możemy w południowej połowie kraju” – informuje IMGW.

Czekają nas weekendowe upały

Burzom towarzyszyć mają także „upały i tropikalne noce”. W piątek temperatura w ciągu dnia sięgnie nawet 32 °C, podczas gdy w nocy wahać się będzie między 16 °C a 20 °C. Podobne temperatury będzie można odczuć w sobotę i niedzielę. Dopiero po weekendzie pojawią się ochłodzenia.

Czytaj też:

Straż Graniczna i MSZ będą szkolić z zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Jest porozumienieCzytaj też:

Kolejna awaria na kolei. Zablokowany ruch na popularnej trasie