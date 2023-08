Zwołano sejmową komisję. Zajmie się wypadkiem policyjnego Black Hawka

Niemal tydzień od incydentu, do którego doszło podczas wojskowego pikniku pod Ciechanowem, nadal niewiele wiadomo. Służby nie przedstawiły ani skali zniszczeń, ani wyceny. Nie jest nawet pewne jakie konsekwencje poniesie pilot śmigłowca, który, zdaniem polityków opozycji, realnie zagroził życiu i bezpieczeństwu osób znajdujących się na wydarzeniu.

Wielki koszt naprawy Black Hawka

W kwestii tego jakich zniszczeń doznał policyjny Black Hawk oraz jak kosztowne one są pojawiają się jedynie nieoficjalne doniesienia.

– Wiemy, że ten śmigłowiec podczas przelotu i zderzenia z linią został poważnie uszkodzony. Żródła nasze donoszą, że naprawa tego śmigłowca może kosztować kilkaset tysięcy dolarów. (…) Została uszkodzona jedna z łopat wirnika tego śmigłowca. Za tą naprawę tak naprawdę zapłacą polscy podatnicy – mówił na początku tygodnia poseł Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Senator Krzysztof Brejza dodał to tego konkretne sumy. „Nieoficjalnie: „cały wirnik i łopaty do wymiany, śmigłowiec do remontu. Koszt samych części to ok. 3 mln zł””. – napisał na X (dawniej Twitter) Brejza powołując się na anonimowe źródło z policji.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. incydentu

Wiadomo za to, że w sprawie wszczęte zostało śledztwo prokuratury, o czym poinformował Piotr Tyszka, zastępca Prokuratora Rejonowego w Ciechanowie.

– Śledztwo będzie prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym – zapowiedział w poniedziałek Tyszka.

Oficjalnie zwołano sejmową komisję

Teraz pewnym jest, że incydentem zajmie się także sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jej przewodniczący Wiesław Szczepański zwołał posiedzenie na przyszłą środę.

– Wczoraj zwołana została Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych na 30 sierpnia na godzinę dwunastą, na którą zaprosiliśmy zarówno ministra spraw wewnętrznych, komendanta głównego, ale również szefa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tematem posiedzenia komisji będzie informacja ministra spraw wewnętrznych w sprawie incydentu, który miał miejsce w Sarnowej Górze – przekazał Szczepański.

