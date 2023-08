Tragiczny wypadek w Harmężach. Pojawiły się wyniki toksykologii

W tragicznym wypadku w Harmężach niedaleko Oświęcimia w nocy z 11 na 12 sierpnia zginęło trzech młodych mężczyzn – 17-latek, 23-latek i kierujący pojazdem 21-latek. Wypożyczone Renault Megane, którym podróżowali, wypadło na łuku drogi, uderzyło w słup energetyczny i dachowało.

Podejmowano próby resuscytacji

– O 3.41 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego. Była informacja o dwóch osobach poszkodowanych. W momencie przyjazdu strażaków te dwie osoby były resuscytowane przez osoby postronne i policjantów. Strażacy ewakuowali z pojazdu również trzeciego mężczyznę. Podjęto resuscytację – mówił po wypadku mł. bryg. Zbigniew Jekiełek z Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu.

Niestety żadnego z podróżujących samochodem mężczyzn nie udało się uratować. Cała trójka zmarła na miejscu.

Śledczy nadal badają sprawę

Nadal nie wiadomo co było głównym czynnikiem, który spowodował wypadek. Zabezpieczone zostały nagrania z monitoringu, które uchwyciły samochód na chwilę przed tragedią. Nie jest też znana prędkość, z jaką poruszał się pojazd.

– Zabezpieczonych śladów i skutków tego zdarzenia w postaci stanu pojazdu wynika, że ta prędkość musiała być znaczna – przekazał w rozmowie z PAP Mariusz Słomka, zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu.

Prokuratura poinformowała o wynikach badań toksykologicznych

Do prokuratury trafiła już za to część badań toksykologicznych, która wykluczyła, aby podróżujący pojazdem mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Nie są to jednak jeszcze pełne wyniki.

– Badania toksykologiczne w części dotyczącej alkoholu nie wykazały jego obecności w organizmach żadnego z trzech mężczyzn. Czekamy na wyniki badań toksykologicznych w zakresie ewentualnych środków odurzających lub psychotropowych – poinformował Słomka.

Poza pełnymi wynikami śledczy oczekują także na ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego samochodu. Zlecono również badania genetyczne ofiar.

Czytaj też:

Brutalna bójka nastolatek w Lubawie. Nikt nie reagowałCzytaj też:

Zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Warszawie. Są ranni