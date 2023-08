Terlecki o incydencie z Black Hawkiem: Wina pilota. Będziemy bronić ministra

W niedzielę, 20 sierpnia policyjny śmigłowiec doprowadził do zerwania linii energetycznej pod Ciechanowem. Incydent miał miejsce podczas pikniku z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przyznał, że brał udział w sprowadzaniu Black Hawka na uroczystość. Wypowiedź polityka na antenie Polsat News wywołała dyskusję na temat jego odpowiedzialności za wypadek.

Incydent z Black Hawkiem. Terlecki oskarżył pilota

– Premier powinien zdymisjonować pana Wąsika, bo nie może być tak, że na piknikach organizowanych nawet przez lokalne władze ktoś sprowadza na własne życzenie śmigłowiec, a później mówi „nic się nie stało” – powiedział w Sejmie poseł Krzysztof Gawkowski. Do sprawy odniósł się także Ryszard Terlecki, który ma na ten temat odmienne zdanie.

– Ten śmigłowiec za nisko pewnie leciał i to jest wina oczywiście tego, kto kierował tym śmigłowcem – powiedział na antenie TVN24. Kilka dni wcześniej wiceszef MSWiA zwrócił się do polityków opozycji z prośbą o nieosądzanie załogi przedwcześnie. – Nie widziałem sytuacji, ale daleki byłbym od tego i nie radziłbym opozycji, by wydawali za wcześnie wyroki na temat pilotów. Ja wiem, że pilot, który pilotował ten śmigłowiec, to doskonały policjant – przekazał jednym z programów Polsat News.

Wicemarszałek Sejmu broni ministra Wąsika

Ryszard Terlecki odniósł się także do oskarżeń kierowanych w stronę Macieja Wąsika. – Oczywiście będziemy stanowczo bronić ministra. Taka jest sytuacja, że przed wyborami na pewno żadnych poważnych zmian nie będzie – zapewnił wicemarszałek.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości nawiązał także do debaty o słuszności sprowadzania służbowych maszyn na lokalne wydarzenia. – To jest kampania także rządu, więc służby państwowe są jakby odpowiedzialne za to, jak rząd jest przyjmowany, traktowany i jaki ma wizerunek – stwierdził. – Stąd myślę, że udział wojska i służb w promocji tego, co robi rząd, jest ważne – zakończył Terlecki.

Czytaj też:

Zwołano sejmową komisję. Zajmie się wypadkiem policyjnego Black HawkaCzytaj też:

Wypadek rządowej kolumny. Organizator zbiórki na nowe seicento usłyszał zarzuty