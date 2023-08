Atak na polską infrastrukturę. Paraliż na kolei, w tle było słychać hymn Rosji?

Od czwartku 24 sierpnia nie cichną doniesienia o incydentach na polskich torach. Około godziny 5 rano doszło w Białymstoku do wykolejenia pociągu PKP Intercity relacji Białystok-Warszawa Zachodnia Zamenhof. Następnie około południa doszło do wypadku w Skierniewicach, gdzie lokomotywa PKP Cargo wykoleiła się po zderzeniu ze składem Kolei Mazowieckich. Takich zdarzeń było więcej.

– Szukaliśmy w pamięci i w statystykach takiego dnia, ale przyznam szczerze, że ci z nas, którzy pracują najdłużej w firmie, takiego dnia nie pamiętają – mówił na konferencji prasowej wiceprezes zarządu PKP PLK Mirosław Skubiszyński.

Paraliż na polskiej kolei. Co się stało?

Tymczasem sytuacja staje się coraz poważniejsza. Spółka PKP PLK poinformowała, że w piątek 25 sierpnia około godziny 21:30 na linii 273 odcinek Daleszewo – Szczecin Główny oraz na linii 351 odcinek Choszczno – Szczecin Główny nadano sygnał radio-stop za pomocą radiotelefonu.

Sygnał był odbierany przez posterunki ruchu i maszynistów pociągów znajdujących się we wskazanym obszarze. W wyniku zdarzenia nie było poszkodowanych, ale pasażerowie musieli się liczyć z opóźnieniami. Sygnał radio-stop powoduje bowiem automatyczne zatrzymanie składów w całym regionie.

Hakerzy puścili hymn Rosji i przemówienie Putina?

Z nieoficjalnych ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że w przerwie między nadawaniem sygnału było słychać rosyjski hymn oraz fragment przemówienia Władimira Putina. PKP na razie nie odniosło się do tych doniesień. W komunikacie podkreślono jedynie, że sygnał był odbierany przez posterunki ruchu i maszynistów pociągów znajdujących się we wskazanym obszarze.

Także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił, że pasażerowie nie mają powodów do obaw o własne bezpieczeństwo. – Polska kolej jest bezpieczna, zarządca infrastruktury panuje w pełni nad sytuacją, a służby wszystko wyjaśniają. System radio-stop zadziałał. Potwierdzam, że ktoś nieuprawniony nadał go, co doprowadziło do opóźnień – komentował.

O sprawie zostały powiadomione nie tylko policja i straż ochrony kolei, ale również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powołany został również specjalny zespół, składający się z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników, który na bieżąco monitoruje sytuację oraz czuwa nad bezpieczną i sprawną organizacją ruchu pociągów.

