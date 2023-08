Szykuje się wielki pojedynek Giertych kontra Kaczyński. Tusk ogłosił sensacyjną wiadomość

W ostatnich wyborach Jarosław Kaczyński startował z list Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Od kilku dni w mediach pojawiały się spekulacje, że tym razem prezes PiS zostanie jedynką w innym okręgu wyborczym. Podczas spotkania z wyborcami w Sokołowie Podlaskim wicepremier potwierdził te plotki.

Dlaczego Jarosław Kaczyński nie wystartuje w Warszawie?

Pytany o powody takiej decyzji wyjaśnił, że musi się podporządkować interesom partii a z tego punktu widzenia jego start z innego miasta niż Warszawa jest lepsze i bardziej efektywne. Jarosław Kaczyński odniósł się również do sugestii opozycji, że obawia się rywalizacji z Donaldem Tuskiem, który będzie jedynką na warszawskiej liście PO. – Z góry wiedziałem, że tak będzie mówiła opozycja, ale czego ja mam się bać? Pana, który łgał, łga i jeszcze raz łga. Naprawdę, to żaden powód do strachu – stwierdził.

Jarosław Kaczyński na razie nie ujawnił, w którym okręgu wyborczym wystartuje. Nieoficjalnie pojawiły się doniesienia, że będzie to województwo świętokrzyskie. Proszony o komentarz Mateusz Morawiecki przekazał jedynie, że na przełomie sierpnia i września PiS zakończy układanie list i wtedy będą znane wszystkie personalia.

Roman Giertych znajdzie miejsce na liście KO

Tymczasem podczas spotkania z wyborcami w Sopocie Donald Tusk ogłosił niespodziewane wieści. Szef Platformy Obywatelskiej przekazał, że o poselski mandat z list Koalicji Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim będzie się ubiegał Roman Giertych.

– Z zaskoczeniem przyjąłem informację, że Jarosław Kaczyński ucieknie w dniu wyborów z Żoliborza w Góry Świętokrzyskie. Muszę powiedzieć, że nawet mnie to zaskoczyło. Robię to tylko dla ciebie Jarosławie Kaczyński, wystawię na naszej liście twojego wicepremiera Romana Giertycha, na ostatnim miejscu. Twój wicepremier, z twojego rządu, ma dla ciebie mnóstwo ciekawych informacji – poinformował lider PO.- Jarosławie, nie chcesz debaty? Boisz się? Uciekasz? Będziesz miał debatę z Romanem Giertychem w górach świętokrzyskich – dodał.

Donald Tusk zaznaczył, że jego poglądy znacząco się różnią od tych, które ma Roman Giertych. – Zbyt długo go znam, żeby wiedzieć, że jest z innej parafii politycznej, ale pomyślałem sobie: może nie trzeba czekać do 15 października z rozliczeniem Kaczyńskiego. Pan Roman Giertych bardzo dobrze cię rozliczy w czasie kampanii – ocenił.

Roman Giertych zamieścił na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym potwierdził, że wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim. Jarku do zobaczenia w czasie kampanii. Mamy wiele do omówienia – napisał adwokat zwracając się bezpośrednio do prezesa PiS.

