Tajemniczy obiekt na niebie na północy Polski. Zagadka została rozwiązana

W niedzielne popołudnie 27 sierpnia media obiegły zdjęcia nietypowego obiektu, który pojawił się na niebie w północnej części Polski. Był on widziany w okolicach Słupska, a także nad miejscowościami Dębin i Rowy. Dzień wcześniej ten sam albo podobny obiekt zauważono w okolicach Koszalina.

Obiekt był w kolorze białym i miał cylindryczny kształt, przez dłuższą chwilę kręcił się wokół własnej osi. Okoliczni mieszkańcy oraz turyści wypoczywający na północy Polski nie kryli zaniepokojenia.

Zagadkowy obiekt na polskim niebie. Służby uspokajają

Polskie służby zapewniają, że nie ma żadnych powodów do niepokoju. Obiekt, który pojawił się na polskim niebie, to sterowiec i jest on pod pełną kontrolą naszych wojskowych.

– Sterowiec jest elementem odbywających się właśnie międzynarodowych ćwiczeń w ramach sojuszu NATO, w których biorą również udział żołnierze z Polski. Ćwiczenia potrwają dwa tygodnie, więc chciałbym uspokoić mieszkańców, bo sterowiec prawdopodobnie będzie jeszcze widziany – przekazał Michał Róg, rzecznik prasowy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. – Ćwiczenia realizowane są w kilku miastach w Polsce i w innych miastach państw NATO – dodał.

Czytaj też:

Atak na polską infrastrukturę kolejową. Są pierwsze zatrzymaniaCzytaj też:

Hakerzy zaatakowali polską uczelnię wojskową. „Wykradli dane dot. systemu obronnego”