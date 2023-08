Legionella w kolejnym województwie. Pacjentka w ciężkim stanie trafiła do szpitala

Pierwsze ognisko legionelli w naszym kraju pojawiło się na Podkarpaciu. Do tej pory zachorowały już 143 osoby. W niedzielę 27 sierpnia przekazano informację o 16 kolejnych zakażeniach bakterią. Zdecydowanie największą grupę chorych stanową mieszkańcy Rzeszowa – 96 pacjentów. Jeden z pacjentów jest mieszkańcem województwa lubelskiego, który wcześniej miał przebywać na Podkarpaciu. Do tej pory zmarło osiem osób, u których potwierdzono zakażenie legionellą. Wszystkie miały choroby współistniejące.

Zakażenia bakterią odnotowano także w kolejnym województwie. Jak ustaliło radio RMF FM, pacjentka jednego z domów pomocy społecznej w Małopolsce została przewieziona do szpitala. Lekarze określają stan kobiety jako ciężki. W związku z zaistniałą sytuację wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał sztab kryzysowy, aby ocenić zagrożenie i zdecydować o dalszych działaniach.

Legionella w Rzeszowie. Skąd wzięły się zakażenia?

Dyrektor rzeszowskiego sanepidu przekazał, że zdecydowana większość osób, które zachorowały na legionellozę to seniorzy. – Mówimy zarówno o mieszkańcach Rzeszowa, jak i obywatelach sąsiednich gmin. Seniorzy często ograniczają swoją aktywność. Nie chodzą zbyt dużo po galeriach handlowych, basenach czy nie korzystają z hoteli. Dlatego wstępnie te wszystkie miejsca wykluczamy w naszych poszukiwaniach obiektu, który mógł być źródłem zakażenia – komentował Jaromir Ślączka.

– W każdym przypadku osób z potwierdzonym zakażeniem lub podejrzeniem, prowadzony jest bardzo szczegółowy wywiad epidemiologiczny. Z tych wywiadów wynika, że poza siecią wodociągową i korzystaniem z wody z niej, nie ma innych cech wspólnych. Źródło zakażenia najprawdopodobniej znajduje się na terenie Rzeszowa – dodawał.

Legionelloza – objawy choroby

Legionelloza nazywana inaczej chorobą legionistów może doprowadzić nawet do niewydolności oddechowej i zgonu. Rozwija się na skutek zakażenia bakterią Legionella Pneumophila, która wywołuje ostre zapalenie płuc. Główne objawy to kaszel i gorączka. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową – bakterie dostają się do ludzkiego organizmu podczas wdychania wodnego aerozolu.

Rzadko dochodzi do zakażenia drogą pokarmową (czyli np. poprzez picie skażonej wody). Możliwe jest także zakażenie m.in. przez otwarte rany np. podczas zabiegów chirurgicznych. Szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością i przewlekle chore.

Czytaj też:

Legionella dotarła do Lublina. W Rzeszowie 13 nowych zakażeńCzytaj też:

Tragiczne doniesienia z Rzeszowa. Zmarł kolejny pacjent zakażony legionellą