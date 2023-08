Legionella w Małopolsce. Nowe informacje po sztabie kryzysowym

Zakażenie legionellą odnotowano w kolejnym województwie. Pacjentka jednego z domów pomocy społecznej w Małopolsce została przewieziona do szpitala. Lekarze określają stan kobiety jako ciężki. Obecnie jest ona leczona na oddziale intensywnej terapii jednego ze szpitali powiatowych. Władze województwa nie podają dokładnej lokalizacji, żeby nie wywoływać paniki w gminie, w której znajduje się dom seniora. Wiadomo również, że do szpitala trafił kolejny pensjonariusz ośrodka. Na razie nie ma jeszcze wyników jego badań, więc nie wiadomo, czy mężczyzna też zachorował na chorobę legionistów.

W związku z zaistniałą sytuację wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał sztab kryzysowy, aby ocenić zagrożenie i zdecydować o dalszych działaniach. Po zakończeniu posiedzenia samorządowiec przekazał, że ze wstępnych ustaleń wynika, że do zakażenia pacjentki mogło dojść poprzez kontakt z wodą. Poinformował, że służby sanitarne pobrały próbki wody z ośrodka, gdzie doszło do zakażenia, ale zbadany będzie także każdy punkt poboru wody, do którego prowadzi ten sam wodociąg.

Na razie do domu seniora nie skierowano dodatkowego personelu. - Nie było potrzeby, by w niedzielę kierować tam dodatkowy personel medyczny, ale jeżeli do rana zachorowań będzie więcej, jesteśmy przygotowani, by te osoby hospitalizować. Zabezpieczyliśmy w tym celu miejsca w szpitalach – zapewnił Łukasz Kmita.

Wkrótce więcej informacji.