Po co Platformie Roman Giertych? „Poglądy? Liczy się tylko zwycięstwo”

Donald Tusk zapowiedział, że skoro Jarosław Kaczyński „uciekł przed nim do świętokrzyskiego”, on zrobi prezesowi PiS prezent. Z ostatniego miejsca na liście wystawi jego byłego ministra, Romana Giertycha. Tylko pytanie, komu poprawił tym humor, bo w Platformie wokół Giertycha entuzjazmu nie widać. Panuje albo dopisywanie głębszego uzasadnienia do jednoosobowej decyzji Tuska, albo wyparcie.

Pamiętam, że gdy w 2020 r. po kampanii prezydenckiej zapytałem jednego z polityków PiS-u, dlaczego Andrzej Duda sięgnął po agresywną retorykę anty-LGBT, odpowiedział, że jego sztab postawił prezydenta przed alternatywą: „Możesz ładnie przegrać, albo brzydko wygrać“. A ponieważ w polityce przegrani są jak ryby, wybrano co wybrano. Nawet, jeżeli chwilę po zamknięciu lokali Andrzej Duda tłumaczył, że w zasadzie szanuje każdego, bez względu na preferencje seksualne. Równocześnie pamiętam, jak święcie oburzała się wtedy Platforma Obywatelska, krytykując retorykę prezydenta. „Kampania Dudy to wstyd na cały świat“ – pisał na Twitterze Donald Tusk. A dzisiaj ten sam polityk z ostatniego miejsca w Świętokrzyskiem wystawia Romana Giertycha. Byłego lidera Ligi Polskich Rodzin, który swego czasu zadeklarował, że gdyby jego dzieci były homoseksualne, nie miałyby wstępu na rodzinne święta. I poglądów – przynajmniej publicznie – nie zmienił. „Co opozycja może zrobić dla praw człowieka jako opozycja, to widzieliśmy ostatnie 8 lat. Liczy się tylko wygrana“ – stwierdziła w mediach społecznościowych posłanka Magdalena Filiks, odnosząc się do transferu mecenasa. Coś Państwu to przypomina?