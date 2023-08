Sylwia Peretti sprzedaje kultowy samochód. Cena „Lucyfera” przyprawia o zawrót głowy

Sylwia Peretii nie ukrywała, że motoryzacja jest jej wielką pasją. Gwiazda programu Królowe życia wielokrotnie pojawiała się na torach wyścigowych, gdzie sprawdzała swoje umiejętności.

Sylwia Peretii i jej luksusowe samochody

Celebrytka chwaliła się, że jest właścicielką dwóch luksusowych aut: Audi R8 V10 Plus i Mercedesa-AMG C 63 S. Ten pierwszy nazywała pieszczotliwie „Romkiem” a drugi „Henrykiem”. Oba samochody sprzedała. W grudniu 2020 roku w kolekcji celebrytki pojawiło się nowe auto – elektryczny Mercedes EQC 400, który ochrzciła imieniem „Maciuś”.



Rok później Sylwia Peretti kupiła kolejny luksusowy samochód – BMW M8 Competition Coupe Manhart MH8 800, który nazywała „Lucyferem”. Celebrytka w jednym z wywiadów zdradziła, że wartość pojazdu to blisko 1,2 miliona złotych.

Gwiazda „Królowych życia” sprzedaje „Lucyfera”

Dość niespodziewanie gwiazda wystawiła auto na wynajem długoterminowy z możliwością wykupienia maszyny po upływie odpowiedniego czasu. Cena zwalała z nóg – w ogłoszeniu wspomniano o 130 tysiącach złotych. Ostatecznie jednak oferta została zmieniona. Na portalu Otomoto pojawiło się nowe ogłoszenie, którego autorką jest Sylwia Peretti. Celebrytka postanowiła ostatecznie sprzedać auto bez wynajmu i okresu leasingowania. Cena pojazdu wynosi obecnie 616 tysięcy złotych.

Na stronie, na której znalazło się ogłoszenie z samochodem, przeczytać można, że fabryczna wersja auta do pierwszej „setki” przyspiesza w niecałe trzy sekundy. „Natomiast nasze BMW M8 zostało wzmocnione do aż 825 KM, co pozwala rozpędzić się do 100 km/h w... 2,6 sekundy” – podano.

Czytaj też:

Zachowanie „Królowej życia” oburzyło cały internet. Julia von Stein odpowiadaCzytaj też:

Menadżer Sylwii Peretti: Jest w ciężkiej kondycji psychicznej i fizycznej