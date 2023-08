Zakażenia legionellą w Brzesku. Wojewoda małopolski skomentował sytuację

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita po spotkaniu ze służbami sanitarnymi miał dla mieszkańców regionu dobrą wiadomość. — Wiemy, co się stało na terenie domu opieki w Brzesku i mogę potwierdzić, że jesteśmy bezpieczni – zapewnił. Jak mówił dalej, nie potwierdziły się podejrzenia co do zakażenia legionellą kolejnych dwóch osób.

Wojewoda małopolski o legionelli w regionie

— Obecnie hospitalizowana jest jedna osoba. Nie ma na razie podstaw, by sadzić, że w domu opieki senioralnej istniało ognisko zakażeń, ale pewność będziemy mieli dopiero po otrzymaniu wyników badań wody – oświadczył. Dodał też, że legionella nie jest w Małopolsce niczym nowym.

W tym roku w województwie doszło do 5 potwierdzonych przypadków zakażenia legionellą. W cały roku 2022 osób zakażonych również było 5. Jak zdradził Łukasz Kmita, w tym roku jednym z zakażonych był działkowiec z Krakowa, zakażone aerozolem wodnym z węża ogrodowego. W drugim z przypadków do zakażenia doszło przez klimatyzację.

Legionella w Rzeszowie

Wcześniej sporo o legionelli mówiło się w kontekście innego południowego regionu Polski. Dyrektor rzeszowskiego sanepidu przekazał, że zdecydowana większość osób, które zachorowały, to seniorzy. – Mówimy zarówno o mieszkańcach Rzeszowa, jak i obywatelach sąsiednich gmin. Seniorzy często ograniczają swoją aktywność. Nie chodzą zbyt dużo po galeriach handlowych, basenach czy nie korzystają z hoteli. Dlatego wstępnie te wszystkie miejsca wykluczamy w naszych poszukiwaniach obiektu, który mógł być źródłem zakażenia – komentował Jaromir Ślączka.

– W każdym przypadku osób z potwierdzonym zakażeniem lub podejrzeniem, prowadzony jest bardzo szczegółowy wywiad epidemiologiczny. Z tych wywiadów wynika, że poza siecią wodociągową i korzystaniem z wody z niej, nie ma innych cech wspólnych. Źródło zakażenia najprawdopodobniej znajduje się na terenie Rzeszowa – dodawał.

Legionelloza – objawy choroby

Legionelloza nazywana inaczej chorobą legionistów może doprowadzić nawet do niewydolności oddechowej i zgonu. Rozwija się na skutek zakażenia bakterią Legionella Pneumophila, która wywołuje ostre zapalenie płuc. Główne objawy to kaszel i gorączka. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową – bakterie dostają się do ludzkiego organizmu podczas wdychania wodnego aerozolu.

Rzadko dochodzi do zakażenia drogą pokarmową (czyli np. poprzez picie skażonej wody). Możliwe jest także zakażenie m.in. przez otwarte rany np. podczas zabiegów chirurgicznych. Szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością i przewlekle chore.

Czytaj też:

Są wyniki badań wody z Rzeszowa. Służby szukają źródła zakażeń LegionelląCzytaj też:

Kolejne zgony pacjentów z Legionellą. Najnowsze dane z Rzeszowa