Wlał żrący płyn do pyska psa. Marcin Wrona jest poszukiwany listem gończym

O tragicznej historii suczki Zizi w 2021 roku usłyszała cała Polska. Marcin Wrona opiekował się psem swojej partnerki. Pod jej nieobecność wlał zwierzęciu do pyska żrący środek do czyszczenia toalet. W chwili popełniania czynu mężczyzna był nietrzeźwy.

Wrocław. 39-letni mężczyzna skatował psa

Zizi została uratowana przed Fundację Centaurus, ale w wyniku zdarzenia doznała rozległych obrażeń. „Oparzenia jamy ustnej, martwica okolic wędzidełka językowego, obrzęk całego języka i błon śluzowych. Pies miał liczne krwawiące rany w pysku, martwicę podniebienia twardego i martwicę błony śluzowej przełyku” – czytamy we wpisie fundacji na Facebooku.

W 2022 roku Marcin Wrona został skazany na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna nie pojawił się jednak na sali sądowej i do tej pory przebywa na wolności. „Eska” donosi, że mężczyzna najprawdopodobniej ukrywa się za granicą.

Marcin Wrona jest poszukiwany listem gończym

W czerwcu 2023 roku wrocławska policja wystawiła za nim list gończy. W akcję poszukiwawczą zaangażowani są funkcjonariusze z Komisariatu Wrocław Rakowiec. O pomoc prosi również Fundacja Centaurus.

39-letni mężczyzna ostatnio zameldowany był przy ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu. Skazany ma krótkie włosy w kolorze blond, ciemne oczy, owalną twarz oraz średnie uszy i nos. Mierzy około 170 cm i może ważyć od 50 do 69 kg. Jego znaki szczególne to dołek w brodzie, blizna na brwi, tatuaż z motywem czaszki na ramieniu oraz tatuaże na szyi.

„Jeśli wiesz gdzie przebywa Marcin Wrona lub zauważysz go gdziekolwiek powiadom służby. Powiadom najbliższy komisariat policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112” – apelują wolontariusze z fundacji.

