Dramatyczne odkrycie w lesie pod Chmielnikiem. Policja zatrzymała partnera ofiary

Tragicznego odkrycia dokonał w poniedziałek, 28 sierpnia, spacerujący z psem mieszkaniec gminy Chmielnik. W pewnym momencie dostrzegł ciało kobiety niedającej oznak życia. Natychmiast wezwał służby, które przyjechały na miejsce zdarzenia – do lasu nieopodal miejscowości Zrecze Małe.

– Natychmiast skierowano tam służby, lekarz stwierdził zgon 44-letniej mieszkanki gminy Chmielnik. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali mundurowi, ciało denatki zabezpieczono do badań sekcyjnych – przekazała mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Sekcja zwłok 44-latki będzie kluczowa

To właśnie zaplanowana na wtorkowe popołudnie sekcja zwłok ma odpowiedzieć na kluczowe pytanie – co doprowadziło do śmierci 44-letniej kobiety znalezionej w gminie Chmielnik.

– Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. Na ciele kobiety były pewne ślady. Sekcja powinna wyjaśnić, czy te obrażenia były bezpośrednią przyczyną śmierci 44-latki – poinformowała Perkowska-Kiepas.

Zatrzymano partnera kobiety

Wiadomo jednak, że zatrzymany do wyjaśnienia został już 49-letni parter kobiety. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, w organizmie miał niemal 2 promile alkoholu. Na ten moment nie przekazano, czy mężczyzna usłyszał jakiekolwiek zarzuty. Sprawę wyjaśniać będą kieleccy śledczy pod nadzorem prokuratury.

