Zakażenia bakterią legionella. Unijna dyrektywa nie została wdrożona m.in. w Polsce

Przypomnijmy: w czterech województwach zakażenia bakterią legionella, która występuje m.in. w systemach wodociągowych.

KE wszczęła postępowanie nie tylko przeciwko Polsce

Jak donosi RMF FM, Polska nie drożyła dotychczas unijnej dyrektywy ws. wody pitnej. Wspomniany akt prawny zawiera m.in. normy dla bakterii legionella istotne dla oceny ryzyka w systemach wodociągowych.

W związku z tym Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce. Należy jednak dodać, że nasz kraj nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Identyczne postępowanie wszczęto wobec ponad połowy państw członkowskich Unii Europejskiej.

– Państwa członkowskie miały obowiązek przenieść tę dyrektywę do prawa krajowego i zastosować się do jej przepisów do 12 stycznia tego roku (...) Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie naruszenia w związku z niepoinformowaniem o środkach transpozycji w marcu 2023 r. – oświadczył w rozmowie z RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej.

„ECDC zostało poinformowane”

Rzecznik dodał, że państwa unijne muszą zgłaszać przypadki zachorowania na legionellozę – czyli infekcję bakteryjną płuc wywołaną przez bakterię legionella – do Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Jeśli chodzi o tę kwestię, władze naszego kraju dopełniły wszelkich formalności.

„ECDC zostało poinformowane w związku z tą epidemią przez władze zdrowia publicznego w Polsce i jest z nimi w kontakcie, i będzie w dalszym ciągu monitorować to wydarzenie w ramach wywiadu epidemicznego. Zarządzanie chorobami należy do kompetencji krajowych i ECDC będzie udzielać porad w razie potrzeby” – czytamy w oświadczeniu przesłanym RMF FM przez ECDC.

