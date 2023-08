Utrudnienia po ulewach w Warszawie. Trasa S8 pod wodą, zalane samochody

Warszawa znalazła się w strefie opadów, które spowodowały spore utrudnienia w ruchu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w środę na stołecznych Bielanach spadło do tej pory 36,8 mm deszczu. Miesięczna norma opadowa dla Warszawy wynosi 60,6 mm. W dniach 1-29 sierpnia spadło natomiast 39,2 mm deszczu.

Ulewy w Warszawie. Deszcz zalał samochody na S8

Komenda Stołeczna Policji informuje, że pomiędzy ul. Mickiewicza a Wybrzeżem Gdyńskim w związku z obfitymi opadami deszczu doszło do zalania trasy S8. Przejazd w obu kierunkach jest zablokowany. Organizowane są objazdy. Na miejscu pracuje Wydział Ruchu Drogowego KSP.

„Ruch jezdnią tranzytową jest wyłączony całkowicie w kierunku na Poznań. Natomiast jezdnią pomocniczą można dojechać tylko do Wisłostrady. Trasa S8 w kierunku Białegostoku przekierowana jest na objazdy na ul. Powązkowską i ul. Broniewskiego” – przekazuje policja.

Izolowane komórki burzowe nad Małopolską

Stolica to nie jedyny rejon na mapie Polski, gdzie pogoda krzyżuje plany. We wtorek, 29 sierpnia przez południe Polski przeszły groźne nawałnice. Intensywne opady doprowadziły do zalania ulic i domostw, a silny wiatr powalił drzewa i uszkodził dachy. W godzinach popołudniowych małopolscy strażacy interweniowali aż 236 razy.

„W Małopolsce aktualnie występują izolowane komórki burzowe, które przemieszczając się na północ i północny wschód. Kolejna strefa opadów ciągłych z wbudowanymi burzami, przemieszcza się znad Mazowsza nad Warmię i Mazury oraz Podlasie” – informuje IMGW.

twitterCzytaj też:

Via Carpatia zyska kolejne kilometry. Jest zielone światło dla budowy nowego odcinka S19Czytaj też:

Deszcz? Uważaj na aquaplaning. To jest jak jazda po lodzie