Ilona Łepkowska: Hołownia? Strzeż nas, Boże. To obrażalski chłopiec w krótkich spodenkach, nie da się go słuchać

Paulina Socha-Jakubowska: Lubi pani rozmawiać o polityce?

Ilona Łepkowska: Coraz trudniej się rozmawia ostatnio o polityce, bo jednak większość osób jest okopanych na swoich pozycjach. Poza tym trochę mąż mi zabrania, bo uważa, że się na tym nie znam.

To nie najlepsza reklama na początek rozmowy…

Ale zabrania pani rozmawiać o polityce tak publicznie, w mediach?

W naszych rozmowach prywatnych mówi, że ja kieruję się swoimi sympatiami, antypatiami, tym, czy ktoś ma wypastowane buty, mówi ładną polszczyzną albo chodzi do teatru. A w polityce chodzi jednak o rzeczy generalne.

Czasem się wybiera mniejsze zło albo stoi się wobec wyborów, w których każda decyzja jest obarczona dużym ryzykiem i dużą niepewnością. Ale trzeba patrzeć w związku z tym na to, jak która partia odnosi się do spraw dla generalnych, do sytuacji geopolitycznej Polski, do takich rzeczy. A mąż uważa, że ja np. reaguję dość emocjonalnie na takie wydarzenia, jak śmierć jakieś kobiety po zbyt długo utrzymywanej „zmarłej” ciąży, która prowadzi potem do sepsy. I że patrzę na politykę i na wybory polityczne przez pryzmat tego typu wydarzeń, które są wydarzeniami – według niego – oczywiście dramatycznymi, oczywiście jest tam jakiś błąd ludzki w decyzji, zapewne spowodowany przez jakąś atmosferę polityczną, ale jest to jednostkowa tragedia, a w polityce wybiera się ludzi, którzy są w stanie patrzeć na sprawy generalne.

Nie można swoich wyborów przy urnie podejmować pod wpływem tego typu zdarzeń, budzących duże emocje. Najkrócej mówiąc.

To jakie sprawy „generalne”, pani zdaniem, wpłyną w tym roku na decyzje wyborcze Polaków? Zadaję to pytanie celowo w tym momencie, tuż po dyskusji o symetrystach, która przetoczyła się przez media, bo w zasadzie można było przez jakiś czas odnieść wrażenie, jakby właśnie to była rzecz totalnie fundamentalna.

Trochę rozbawiła mnie ta sprawa z symetrystami, a trochę zmartwiła. Rozbawiło, że z jakiejś mało znaczącej rozmowy kilku osób, których nazwiska niektórym nawet nie były znane, zrobiła się jakaś afera pierwszoplanowa.

Trochę się martwię, bo uważam, że akurat zwolennicy ugrupowania, po stronie którego ja się bardziej sytuuję, czyli powiedzmy Koalicji Obywatelskiej, mówiąc szeroko, troszeczkę się zaorali decyzją o wykluczeniu Sroczyńskiego (…).

Po prostu uważam, że to jest strasznie smutne, że Koalicja Obywatelska czy Platforma popełnia co pewien czas bardzo podobne błędy, nie rozumiejąc odbioru społecznego. Jeśli patrzy na to ktoś z zewnątrz, kto jest np. obojętny albo nie wie, na kogo będzie głosować, to jeśli widzi, że w sytuacji kryzysu gospodarczego, problemów za naszą wschodnią granicą, wojny, która tam jest – głównym tematem jest dyskusja na temat tego, kto kogo nazwał ratlerkiem, albo kundelkiem…

(…)

Najważniejsze sprawy to sytuacja gospodarcza i geopolityczna, może nawet w odwrotnej kolejności, nie tylko w postaci wojny blisko nas, w Ukrainie, ale też w sytuacji możliwości mocniejszych jeszcze wpływów Rosji na Białorusi (…). Natomiast chwilami dochodzę do wniosku, że dla „Gazety Wyborczej” najważniejsze jest naprawdę LGBT, używanie feminatywów, słów „ono” dla osób nieidentyfikujących się z żadną płcią albo artykuł, który znalazłam kiedyś na pierwszej stronie internetowego wydania „Wyborczej”, w którym było napisane, że w jakimś gatunku małp samce, które kopulują z innymi samcami, są dużo bardziej płodne.

Dyskusja o homoseksualizmie wśród małp, jako artykuł na pierwszej stronie. Jak ja to zobaczyłam, to pomyślałam „ludzie, k…wa!”. Wojna, kryzys gospodarczy, napięcia społeczne, a my na pierwszej stronie głównego polskiego dziennika zajmujemy się tym, czy homoseksualne stosunki małp wpływają na ich zdolności prokreacyjne? Przecież to jest po prostu śmieszne (…).

Przykład „Wyborczej” pokazuje, w jakich bańkach żyjemy.

(…) Jesteśmy zamknięci w swoim środowisku, w kręgu swoich przekonań i poglądów. Nawet czasem boimy się powiedzieć cokolwiek innego, gdybyśmy mieli wątpliwości, bo obawiamy się, że zostaniemy, że tak powiem, wyrzucani poza nawias tej bańki (…).

Zauważam też, że dziennikarzom często odbiera się prawo do zadawania pytań, bo jeżeli te pytania są niewygodne, to lepiej żeby ich nie zadawali…

(…) Kiedy jakiś dziennikarz zada pytanie, dlaczego – jak PO było u władzy – nie zrobiło tego, co obiecało, czyli nie wprowadziło związków partnerskich? Nie wolno zadać tego pytania, bo to jest po prostu ewidentna skucha Platformy.

Pamiętam czasy, kiedy Agnieszka Holland powiedziała, że z tego powodu nie będzie już więcej głosować na PO.

(…)

Zastanawiam się, czy gdyby Tomasz Lis miał jeszcze taki superpopularny program w telewizji publicznej, przyjęłaby pani jego zaproszenie? Po tym, co pisze na Twitterze? Czy może miewa pani wrażenie, że niektórzy publicyści poszli o krok za daleko? Hołdys porównał symetrystów do szmalcowników…

(…) Gdyby ktoś z PiS-u użył porównania równie drastycznego, jak porównanie do szmalcowników, to jakaż by była afera po stronie opozycyjnej. Jakież byłoby piętnowanie!

(…)

Lis momentami absolutnie traci kontrolę nad tym, co pisze. Uważam, że niektórym ludziom powinni odciąć dostęp do Twittera (…). Trzeba jednak trochę się zastanowić, zanim się naciśnie klawisze z literkami w telefonie...

Szczerze mówiąc ja też mam dosyć szybkie reakcje, w związku z tym uważam, że Twitter nie jest dla mnie. Mam krótki lont i wiem, że też mogłoby mi się zdarzyć coś takiego, napisałabym coś, co uznałabym później za niesłuszne, pochopne, przedwczesne, nieprzemyślane…

(…)

Wróćmy do polityki. Czy sądzi pani, że opozycja w ogóle ma szansę?

A pani jest przekonana, że oni chcą rządzić?

Nie wiem. Pytanie powinno dotyczyć tego, czy mają motywację.

Co do PiS-u…

Wiemy to doskonale.

Chcą rządzić tak jak rządzą, ale jakieś decyzje podejmują, siedzą w tym Sejmie, jeżdżą na te narady, pokazują się w terenie… Natomiast mam wrażenie, że większość z polityków, szczególnie tego niższego i średniego szczebla Platformy, nie chce wcale brać się za władzę, bo to jest ciężka robota. Tam trzeba ileś „dupogodzin” wysiedzieć. Jeździć po Polsce. Czytać jakieś papiery, brać odpowiedzialność, podejmować decyzje, a to zawsze oznacza, że ktoś nas może skrytykować. To nie jest łatwa rzecz.

Już w poprzednich wyborach miałam takie wrażenie, że tak naprawdę im (Koalicji Obywatelskiej – red.) nie zależy na tym, że ich zadowala pozycja drugiej partii, tych ileś miejsc w parlamencie, ileś komisji, które muszą mieć obsadzone, ileś wyjazdów zagranicznych, ileś synekur… Na pewno mniej, niż by było przy władzy, ale z tamtym się wiąże jednak robota… Mam wrażenie, że tutaj tak naprawdę nie ma osób, które… No może Tusk, ale naprawdę niewiele więcej.

To smutna refleksja.

Przecież pamiętamy, jak po tych przegranych niewielką liczbą głosów wyborach prezydenckich Trzaskowski założył jakiś tam ruch. Jak to się miało nazywać?

Mało być jakieś wielkie zgromadzenie, w Gdańsku, w Gdyni, zapowiadał to nawet z jakąś datą i to wszystko się rozmyło.

Pewnie dostał po łapach od Tuska, że tu się za bardzo chce wepchnąć na pierwsze miejsce, albo też mu się po prostu przestało chcieć…

No i potem mamy tylko takiego pracowitego Hołownię po stronie opozycyjnej, ale to…

Co?

Strzeż nas panie Boże od niego.

Dlaczego?

Dla mnie to trochę obrażalski chłopiec w krótkich spodenkach, który swoje ego postawił ponad szanse odsunięcia PiS od władzy. I to już świadczy o tym, że jest człowiekiem, który z odpowiedzialnością jest na bakier.

On chce po prostu pokazać, ile zdobędą mandatów i pokazać, jakim on teraz jest poważnym politykiem, ale słuchać się go nie da.

(…)

