Groźny wypadek w parku wodnym. Policjant uratował 15-latka

Na terenie jednego z parków wodnych w okolicach Warszawy doszło do groźnego wypadku. Wypoczywający tam z rodziną policjant zauważył, że na dnie jednego z basenów leży człowiek. Funkcjonariusz natychmiast zareagował.

Policjant uratował 15-latka

„Przekazał swoją córeczkę w opiekę przypadkowej osobie, a sam zanurkował i wyciągnął z wody nieprzytomnego młodego człowieka, a następnie na murku okalającym basen, przystąpił do resuscytacji” – poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Akcja ratunkowa nie była prosta, bo nie było możliwości wyciągnięcia poszkodowanego nastolatka na brzeg. Mimo to próba przywrócenia oddechu chłopakowi przyniosła po dłuższej chwili oczekiwane rezultaty. Policjant przywrócił akcję serca 15-latkowi, a następnie przeniósł go w bezpieczne miejsce, gdzie przy pomocy ratownika, do czasu przybycia służb medycznych, podawał mu tlen.

Nastolatek odzyskał przytomność

Następnie nieprzytomny chłopak został przetransportowany do jednego z warszawskich szpitali.

„W niedzielę rano z policjantem skontaktowała się matka chłopca, aby podziękować za uratowanie życia synowi. Okazało się, że chłopiec odzyskał przytomność i mógł już porozmawiać z rodzicami” – przekazała stołeczna policja.

