Zjechała z ronda i uderzyła w ogródek restauracyjny. Cztery osoby ranne

Do zdarzenia doszło około 14:00 w czwartek. Według ustaleń wadowickiej policji kierująca samochodem osobowym zjechała z ronda, przejechała przez trawnik, chodnik, po czym uderzyła w stolik, przy którym siedzieli klienci baru typu fast food. Z pierwszych informacji służb wynikało, że w wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne.

Wypadek w Wadowicach. Klienci baru poszkodowani

Później ta liczba wzrosła do czterech. – Przy stoliku były cztery osoby. Po wypadku do szpitala została przewieziona jedna. Pozostałe opatrzono na miejscu – powiedział rzecznik wadowickich policjantów Dariusz Stelmaszuk.

Aspirant sztabowy Dariusz Stelmaszuk z wadowickiej policji powiedział, że kobieta z nieustalonych przyczyn zjechała z jezdni w na chodnik. Na miejsce przyjechały cztery zastępy ratowników medycznych. Lokalny portal wadowiceonline.pl poinformował, że kierująca najprawdopodobniej zasłabła.

Do innego poważnego wypadku doszło w środę w Puławach. 27-letni kierowca samochodu marki BMW potrącił 22-latkę i jej 3-letniego synka. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala w stanie ciężkim. Siedzący za kierownicą mężczyzna został zatrzymany przez policję tuż po zdarzeniu. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu. Od mężczyzny pobrano krew do badań na zawartość innych środków odurzających.

