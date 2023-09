Robert Bąkiewicz wystartuje z listy PiS? Jest komentarz partii

Bąkiewicz będzie się starał o mandat z ostatniego miejsca na liście w Radomiu. Informację potwierdził w Polsat News poseł PiS Marek Suski.

– Rzeczywiście Solidarna Polska jako koalicjant zgłosiła pana Bąkiewicza na ostatnie miejsce. No i jak to w koalicjach, żeby koalicja trwała, to pewne rzeczy są realizowane wspólnie i mamy pana Bąkiewicza – powiedział poseł Suski, który jest liderem listy w Radomiu. Dodał, że w czwartek rozmawiał z nowym kandydatem do Sejmu.

Bąkiewicz na liście PiS. To już oficjalne

– Spotkaliśmy się wczoraj, wypełniał dokumenty. Nie znałem wcześniej tego pana, poza doniesieniami prasowymi. Z doniesień prasowych to sobie pomyślałem: kto to jest? Opisy są różne. A jak rozmawialiśmy, kulturalny, sympatyczny człowiek – ocenił polityk PiS.

O bardzo prawdopodobnym starcie organizatora Marszu Niepodległości z list PiS informowała m.in. Interia. – Robert Bąkiewicz w ostatnim czasie zmienił poglądy. Podziela naszą troskę o dobro państwa, dlatego wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 17 – Radom – powiedział portalowi ważny polityk partii rządzącej. Według doniesień ma on zająć ostatnie miejsce na liście.

W sierpniu Wirtualna Polska informowała, że Robert Bąkiewicz ma bardzo dobre kontakty ze środowiskiem Suwerennej Polski, a zwłaszcza z czołowym politykiem tej partii, wiceministrem Januszem Kowalskim. Portal informował, że „łącznikiem” był były szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk prowadził rozmowy ws. kandydowania do Sejmu z Bąkiewiczem oraz jego środowiskiem.

Wcześniej ujawniły się ostre podziały w środowisku skrajnej prawicy. Oliwy do ognia dolało pojawienie się polityków Konfederacji w reportażu stacji TVN24 poświęconym finansom Roberta Bąkiewicza. W odpowiedzi w Mediach Narodowych (internetowej telewizji Bąkiewicza – red.) emitowano materiały atakujące Młodzież Wszechpolską oraz Ruch Narodowy.19 lutego media obiegła informacja, że Robert Bąkiewicz został odwołany z funkcji prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, a miesiąc później został na to stanowisko przywrócony. Nowe władze stowarzyszenia wybrano w czerwcu tego roku. Prezesem został Bartosz Malewski.

