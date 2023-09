Nowe ustalenia ws. zabójstwa dzieci w Opolu. Aresztowano ich matkę

Do tragicznej zbrodni doszło we wtorek, 29 sierpnia w opolskiej dzielnicy Czarnowąsy. Ciała rodzeństwa odnaleźli dziadkowie, którzy przyszli z wizytą do swojej córki. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 4-latki i 3-latka. W mieszkaniu znajdowała się również ranna matka dzieci, która trafiła do szpitala.

Czarnowąsy. Matka oskarżona o podwójne zabójstwo

„Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledztwa, 34-letnia matka miała pozbawić życia swoich dzieci, po czym sama usiłowała popełnić samobójstwo” – przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Opolu wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Na miejscu przestępstwa śledczy przeprowadzili oględziny oraz przesłuchali świadków. Zgromadzone dowody oraz ślady pozwoliły na zatrzymanie kobiety oraz doprowadzenie jej do prokuratury. Po dwóch dniach od zbrodni, w czwartek, 31 sierpnia, podejrzana usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa.

34-latka z Opola trafiła do aresztu

„Na wniosek policji i prokuratora, sąd zadecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące” – poinformował oficer prasowy KMP w Opolu. 34-latka trafiła do aresztu, a na stronie Opolskiej Policji udostępniono nagranie z jej zatrzymania.

„Jedna z funkcjonariuszek pochyla się i zakłada zatrzymanej kajdanki zespolone, najpierw na kończyny dolne, potem na górne (...) Wychodzą z budynku komendy i wsiadają z zatrzymaną do radiowozu nieoznakowanego” – czytamy w dołączonej transkrypcji.

„Prowadzący śledztwo ustalają szczegółowe okoliczności tej tragedii oraz przyczynę zachowania 34-latki” – poinformował oficer prasowy. Za zarzucany jej czyn polski kodeks karny przewiduje karę do 25 lat pozbawienia wolności, a w szczególnych przypadkach nawet dożywocie.

