Starsza kobieta potrąciła na pasach 17-latkę i uciekła. Wstrząsające nagranie z Malborka

Do zdarzenia doszło w czwartek, 31 sierpnia, około godziny 7.30. Wtedy dyżurny malborskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Aleja Wojska Polskiego w Malborku. Na miejsce skierowano patrol policji, który ustalił, że „kierowca volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił 17-latkę, która znajdowała się na przejściu dla pieszych”.

TV Malbork opublikowała nagrania, na którym widać, że jeden z kierujących ustępuje pierwszeństwa 17-latce. Dziewczyna wchodzi na przejście dla pieszych i gdy mija oś jezdni, z przeciwnego kierunku nadjeżdża volkswagen, który uderza w dziewczynę z taką siłą, że ta wylatuje w powietrze.

Groźne potrącenie w miejscowości Malbork. Policja zatrzymała sprawczynię

W komunikacie policji przekazano także, że sprawca uciekł z miejsca zdarzenia w kierunku Elbląga, nie udzielając pomocy rannej dziewczynie. Rozpoczęto poszukiwania i w pobliżu znaleziono porzucony pojazd z uszkodzeniami powypadkowymi. Na dalszym etapie prac ustalono, że to 74-letnia kobieta kierowała samochodem.

Funkcjonariusze malborskiej policji dotarli do nagrań z monitoringu, przesłuchali świadków tego zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Po dwóch godzinach od zdarzenia ustalili i zatrzymali sprawczynię.

„Okazała się nią 74-letnia właścicielka zabezpieczonego volkswagena. Kobieta została zatrzymana w swoim miejscu zamieszkania na terenie powiatu sztumskiego. Badanie stanu jej trzeźwości wykazało, że była trzeźwa. Od zatrzymanej pobrano krew do dalszych badań na obecność alkoholu i środków odurzających. 74-latka straciła prawo jazdy i usłyszała zarzuty spowodowania wypadku oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia lub zdrowia” – czytamy w komunikacie policji.

Za te przestępstwa grozi jej do trzech lat więzienia. Piesza z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Policja przypomina, że ucieczka z miejsca zdarzenia jest najgorszą decyzją, jaką możemy podjąć. Udzielenie pomocy ofierze wypadku jest obowiązkiem każdego z nas i być może takie odpowiedzialne zachowanie decyduje o tym co najważniejsze, czyli o ludzkim życiu.

