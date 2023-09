Petru wraca do polityki. Wystartuje do Sejmu i powalczy z Mentzenem

Pierwotnie, tak jak Roman Giertych, Ryszard Petru szykował się do walki o Senat. Bardzo rzewnie mówił o tym, że chce wystartować wraz z opozycyjnym paktem senackiego. – Uważam że dzisiaj kluczowe jest, aby po stronie opozycji była oferta liberalna, wolnorynkowa dla tych, którzy chcą głosować na partie opozycyjne – tłumaczył w maju swoje plany Petru.

Nie wyszło. Na ostatecznych listach dopiętego paktu senackiego zabrakło miejsca dla obu panów. Jak się okazuje, oboje znaleźli dla siebie miejsce gdzie indziej. Kilka dni temu Donald Tusk ogłosił start Romana Giertycha z list Koalicji Obywatelskiej w okręgu kieleckim. W sobotę przyszła kolej na Ryszarda Petru.

„Zawsze dotrzymuję obietnic. 15 października zmierzę się z Mentzenem w Warszawie” – zadeklarował polityk na platformie X (dawniej Twitter).

Ryszard Petru wystartuje z list Trzeciej Drogi?

Kiedy w podobnym tonie o swoim starcie do Sejmu Petru mówił dwa tygodnie temu, ludzie podchodzili do tego sceptycznie. Mimo wszystko już wtedy widoczny był jasny cel w działaniach polityka: odebrać jak najwięcej głosów Konfederacji. Były szef Nowoczesnej miał nawet okazję zmierzyć się ze Sławomirem Mentzenem podczas debaty, po której spora część komentatorów uznała go za wygranego.

„Oferuje mój start do Sejmu tam, gdzie będzie startował Sławomir Mentzen. Chce z nim walczyć – twarzą w twarz. Po to aby przekonać jak największą cześć obecnych wyborców Konfederacji. Wyborców, którzy są przez to ugrupowanie po prostu oszukiwani” – proponował dwa tygodnie temu polityk.

I tak się stało. W sobotę jego kandydaturę na swojej konwencji wyborczej start Ryszarda Petru ogłosiła Trzecia Droga. „Mamy dziś dla Was sporo niespodzianek” – napisał na platformie X (dawniej Twitter) chwilę przed konwencją Szymon Hołownia podając dalej wpis Ryszarda Petru. Polityk wystartuje z ostatniego miejsca na warszawskiej liście ugrupowania. Pozostaje pytanie, czy będzie kolejna debata Mentzen-Petru?

Czytaj też:

To nie Lewica przoduje wśród kobiet na „jedynkach”. Lider może zaskoczyćCzytaj też:

Kolejny spot PiS wymierzony w Donalda Tuska. „Wygadał się”