Tragedia w Tatrach. Młody mężczyzna spadł z około 200 metrów

Policja otrzymała od TOPR zgłoszenie o upadku mężczyzny z dużej wysokości około godziny 12:30 w sobotę. Jak informuje portal portal 24tp.pl, do tragedii doszło pomiędzy Szpiglasową Przełęczą a Wrotami Chałubińskiego w Tatrach. Do akcji ratunkowej skierowano śmigłowiec TOPR, jednak mężczyzny nie udało się uratować. Ciało turysty przetransportowano do Zakopanego. – Ofiara miała około 20 lat – powiedziała w rozmowie z portalem polsatnews.pl kom. Agnieszka Szopińska z zakopiańskiej policji.

Z najnowszych informacji wynika, że mężczyzna spadł z wysokości około 200 metrów. Zginął na miejscu.

Mokro i ślisko na szlakach. TPN ostrzega

Była to kolejna interwencja ratowników TOPR w ostatnich dniach. W czwartek, 31 sierpnia, o godzinie 4:30 nad ranem zakończyła się wyprawa po dwójkę turystów, którzy utknęli w rejonie Granackiej Przełęczy na Orlej Perci. W akcję zaangażowanych było pięciu ratowników. „Po dotarciu do turystów, ogrzali ich i z pomocą liny sprowadzili do schroniska Murowaniec i dalej do Zakopanego” – informował TOPR.

Natomiast Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na szlakach mogą panować trudne warunki. „Na szlakach jest w wielu miejscach mokro i ślisko, a na odcinkach leśnych zalega błoto i występują kałuże. W Tatrach w dalszym ciągu panuje duży ruch turystyczny – w miejscach wyposażonych w sztuczne ułatwienia (łańcuchy) mogą tworzyć się kolejki, dotyczy to zwłaszcza Rysów, Orlej Perci i kopuły szczytowej Giewontu” – czytamy w najnowszym komunikacie. „Na szlaku pomiędzy Halą Ornak a Przełęczą Iwaniacką są uszkodzone poręcze mostków. Do czasu wymiany należy zachować szczególną ostrożność” – apeluje TPN.

