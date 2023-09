Poważne problemy na kolei. Utrudnienia potrwają kilka godzin

Informacje o utrudnieniach potwierdził rzecznik prasowy PKP PLK Karol Jakubowski. Jak podaje TVN24, o godz. 4.30 w niedzielę maszynista jednego z pociągów Kolei Mazowieckich zgłosił uszkodzenie pantografu. Rozkładowy ruch pociągów ma zostać przywrócony około południa. Do tego czasu pasażerowie muszą przygotować się na nawet kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Niektóre pociągi mogą zostać odwołane.

– Na miejscu jest już pociąg sieciowy, który naprawia uszkodzenia. Do tego czasu ruch między Warszawą Zachodnią a Warszawą Centralną odbywa się po jednym torze – powiedział Jakubowski, cytowany przez TVN24. Jak dodał, przyczynę awarii będzie wyjaśniać komisja kolejowa.

Awaria sieci trakcyjnej w Warszawie

Komunikat dotyczący awarii pojawił się z samego rana także na „Portalu Pasażera” PKP. „Warszawa Zachodnia. Awaria sieci trakcyjnej. Wstrzymany ruch pociągów z i w kierunku stacji Warszawa Wschodnia po układzie podmiejskim. Ruch pociągów prowadzony przez Warszawę Centralną i Warszawę Gdańską. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów do 40 minut. Przepraszamy za utrudnienia” – ostrzega PKP.

Przed godz. 9 część pociągów miała już znaczne opóźnienia. Pociąg Kolei Mazowieckich ze Skierniewic do Mińska Mazowieckiego, który na stacji Warszawa Zachodnia miał być o godz. 7:32, miał prawie 70 minut opóźnienia. Podobnie pociąg KM z Sobolewa do Łowicza. Pociąg tego samego przewoźnika z Modlina na Lotnisko Chopina spóźniał się 20 minut, a z Dęblina do Błoń – 18 minut. O 31 minut opóźniony był pociąg SKM z Pruszkowa do Otwocka, o 29 minut Intercity z Lublina do Szczecina, o 23 minut pociąg z Łowicza do Warszawy, zaś o 19 minut Intercity z Gdyni do Zakopanego.

Na „Portalu Pasażera” poinformowano również, że „odwołane na części trasy” są m.in. pociągi Kolei Mazowieckich z Siedlec do Grodziska Mazowieckiego oraz z Grodziska Mazowieckiego do Dęblina. Odwołany został pociąg z Warszawy do Sochaczewa. Łącznie awaria spowodowała opóźnienie niemal 40 pociągów.

