Jakimowicz miał wystąpić u Jaruzelskiej. Obraził się po komentarzach widzów

Co łączy Karolinę Korwin Piotrowską, Radosława Sikorskiego i Jarosława Jakimowicz? Cała trójka mogła być gośćmi Moniki Jaruzelskiej. Udało się to tylko pierwszej dwójce, ponieważ rozmowa z byłym prezenterem TVP została odwołana.

– Tego gościa poznałam jeszcze w latach 90. Był modelem, był aktorem, w pewnym sensie gwiazdą. Z tych spotkań, przy jakiś pokazach mody, sesjach zdjęciowych, miałam jak najlepsze wrażenie. (…) Wokół tej osoby jest to od pewnego czasu znowu głośno, dużo oburzenia – mówiła enigmatycznie Jaruzelska informując odbiorców o przyszłym rozmówcy.

Jak sama argumentowała, chciała „poznać go bliżej i zobaczyć jaki jest”. Kiedy spojrzymy na gości, którzy przez lata pojawiali się w programach Jaruzelskiej, były prezenter TVP nie będzie się wybitnie na poziomie potencjalnej kontrowersji wyróżniać. Do rozmowy z nią siadali m.in. były rzecznik prasowy PRL-u Jerzy Urban, konserwatywny publicysta Rafał Ziemkiewicz, czy też przeciwny obowiązkowym szczepieniom były poseł Jacek Wilk.

Wizyta Jakimowicza wywołała kontrowersje

Z jakiegoś powodu to właśnie spotkanie z Jarosławem Jakimowiczem miało wzbudzić wielkie emocje. „Ależ Pani Moniko, zdanie na temat tego człowieka jest już dawno wyrobione na podstawie jego wyczynów i nic tego nie zmieni. Ten wywiad jest absolutnie zbędny moim skromnym zdaniem”... – napisała jedna z internautek. Mimo wszystko znacznie więcej komentarzy stoi po stronie prowadzącej. Internauci mówią wprost o zaciekawieniu i odwadze.

Ale przychylne komentarze nie wystarczyły. Jarosław Jakimowicz zrezygnował z występu. „Twój, dom, twój gość, przegadaliśmy miło z godzinę przez telefon i ty mnie zapraszasz. A to prymitywie chamstwo, które udaje kulturę, obraża mnie. Obraża w twoich progach, bo to twój profil. To chamstwo nawet nie rozumie, że to przede wszystkim brak kultury skierowany w twoją stronę. Są tak głupi, że tego nie kumają. Ja nie jestem od nadstawiania drugiego policzka. Obrażasz mnie? To spodziewaj się tego samego. Zaraz będą piszczeć, ale cham, ale odpisał. Nie pasuje Ci buraku jeden z drugim, to nie oglądaj” – napisał najpierw pod postem informującym o jego wizycie w programie Jakimowicz.

Jarosław Jakimowicz zrezygnował z wywiadu

„Monika, jak ty nie reagujesz na to chamstwo, to jest dawanie przyzwolenia na takie zachowanie. Ja jako twój gość powinienem być przez ciebie chronionym. Poproszenie o nieubliżanie twojemu gościowi może byłoby lekcją kultury, dla tych chamów na twoim profilu. Jak ty nie będzie zwracać na to uwagi, to kto? Rozumiem, że z nich żyjesz, ale można to kulturalnie rozegrać. Mnie emocjonalne wywiady o życiu dla takiego motłochu nie intrygują” – dorzucił. I wywiad się nie odbędzie.

