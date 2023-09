Wypadek na pikniku militarnym w Tarnowskich Górach. Wiatr porwał małe dziecko

3 września w Tarnowskich Górach odbywał się piknik militarny, na którym lokalni mieszkańcy mogli obejrzeć sprzęt wojskowy, pojazdy, porozmawiać z żołnierzami i skorzystać dodatkowo z atrakcji niezwiązanych z armią. Jedną z nich były gumowe dmuchańce, na których bawiły się małe dzieci.

Na pikniku muchaniec porwał dziewczynkę w powietrze

Jak opisywał to oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach sierż. szt. Kamil Kubica, jeden z takich dmuchańców został uniesiony w powietrze przez wiatr, zabierając ze sobą 2,5-letnią dziewczynkę. Po przebyciu kilkunastu metrów dmuchaniec spadł na jeden z samochodów zaparkowanych w okolicy, zrzucając dziewczynkę na asfalt. Dziecko upadając straciło przytomność.

Na miejsce wypadku obok lokalnego aqua parku przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziewczynka jeszcze przed przeniesieniem do śmigłowca odzyskała przytomność. Ratownicy przetransportowali ją do szpitala w Katowicach-Ligocie.

Komunikat Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

W komunikatach ze zdarzenia podkreślano, że zarówno rodzice 2,5-latki i obsługa dmuchańca była trzeźwa. Urząd Miejski w Tranowskich Górach wydał oświadczenie w sprawie zdarzenia. „Wiemy już, że lekarze stwierdzili u niego rozcięty łuk brwiowy. Dziecko nie ma żadnych złamań. Zostało w szpitalu na obserwacji” – donosiły władze miasta.

Przekazano też, że „strefa dmuchańców, na której znajdowały się urządzenia, została zamknięta”. „Policja sprawdziła uprawnienia właściciela dmuchańców (to on odpowiada za bezpieczeństwo) oraz regulamin korzystania z urządzenia, dokumenty. Gmina – jak co roku – dotowała Piknik Militarny. Organizatorem Pikniku jest Garnizon Górnośląski” – dowiedzieliśmy się na oficjalnym portalu Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

