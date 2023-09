Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 na nowych zasadach. Co zmieni się po 4 września?

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczął się 4 września. Sprawdźmy, jakie zmiany ogłosiło MEiN dla uczniów na różnych poziomach kształcenia.

Rozpoczęcie roku szkolnego z nowym przedmiotem. Czym jest biznes i zarządzanie?

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego uczniów oraz nauczycieli czeka wiele zmian. Uczniowie szkół średnich już nie zobaczą w swoich planach zajęć podstaw przedsiębiorczości. W zamian za to w programie nauczania pojawił się biznes i zarządzanie. Podczas tych zajęć uczniowie mają poznawać i omawiać zagadnienia, które do tej pory nie pojawiały się w edukacji szkolnej. Szczególny nacisk położony ma być na:

prace grupowe;

business case study;

rozwijanie kompetencji przywódczych;

rozwój kompetencji 4K – kreatywność, kooperacja, komunikacja i krytyczne myślenie.

Biznesu i zarządzania będą się uczyć uczniowie liceum, technikum i szkoły branżowej. W cyklu kształcenia przeznaczone na to zostaną 2 godziny tygodniowo. W zależności od decyzji dyrekcji pojawi się w planie zajęć w I lub II klasie i trwać będzie tylko przez rok.

Będzie to także przedmiot rozszerzony, na który przeznaczone zostanie 8 godzin tygodniowo. Od roku szkolnego 2026/2027 uczniowie będą mogli wybrać biznes i zarządzanie jako dodatkowy przedmiot na maturze.

Szkoły rozwijają kompetencje cyfrowe — laptopy dla uczniów

Od września wszyscy uczniowie klas czwartych otrzymają za darmo laptopy, które pomogą im w nauce i rozwoju kompetencji cyfrowych. Na każdym sprzęcie zainstalowany będzie system operacyjny oraz pakiet biurowy. Rodzice i szkoła będą decydować indywidualnie o instalacji dodatkowego oprogramowania.

W ramach programu uczniowie otrzymają także dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych i podręczników w wersji cyfrowej. Aby zajęcia były bardziej urozmaicone, zdecydowano również na przekazanie nauczycielom bonów, dzięki którym mogą kupić sprzęt komputerowy o wartości do 2500 zł. Pozwoli im to skuteczniej realizować podstawę programową i uczyć się obsługi współczesnych urządzeń.

Praca nad kondycją fizyczną uczniów

Na początku września 2023 roku MEiN opublikowało zmiany dotyczące wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z nimi raz w roku przeprowadzane będą testy sprawnościowe dla uczniów:



klas IV-VIII szkoły podstawowej;

klas szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej;

branżowej szkoły I stopnia;

liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

Wyniki testów, jak również masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzać do ewidencji „Sportowe Talenty”.

Testy sprawnościowe obejmować będą:



bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów — służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;

20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej — Eurofit, opracowanego przez Radę Europy — służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;

podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;

skok w dal z miejsca — służący pomiarowi skoczności i siły.

Osiągnięte wyniki nie powinny mieć wpływu na ocenę końcową z tego przedmiotu. Test ma na celu wskazanie mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia i ewentualne planowanie dalszego rozwoju sportowego.

Inne zmiany w podstawie programowej

MEiN wprowadziło także szereg mniejszych zmian związanych z kształceniem. Wśród nich:



wprowadzono konkretne gry wideo do wykazu lektur;

udostępniono legitymację szkolną w formie cyfrowej przez aplikację mObywatel;

uruchomiono kolejną edycję programu wycieczkowego, który ma na celu przedstawić uczniom istotne miejsca i wydarzenia z historii Polski;

dofinansowano 78 szkoły, które będą mogły zaplanować wyjazdy zagraniczne mające na celu poznanie zabytków polskiej kultury i śladów działalności wybitnych Polaków.

Dodano w szkołach branżowych i technikach rusza łącznie 9 nowych kierunków zawodowych. Są nimi:



administrator produkcji filmowej i telewizyjnej,

animator rynku książki,

operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego,

operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami,

pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami,

technik animacji filmowej,

technik aranżacji wnętrz,

technik gospodarki odpadami,

technik przemysłu drzewnego.

