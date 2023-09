Groził posłowi KO śmiercią. Ruch prokuratury ws. podejrzanego o napaść

Wiceprzewodniczący Nowoczesnej Witold Zembaczyński został zaatakowany. Do incydentu, o którym parlamentarzysta informował za pośrednictwem mediów społecznościowych, doszło w niedzielę. W tym kontekście, za „wojnę między Polakami” oskarżył Prawo i Sprawiedliwość i Pawła Kukiza.

„Dziś zwolennik PiS/Kukiz najpierw groził, że spali mojego busa, a mnie zaj****. Chwile później spełnił swoją groźbę rzucając kamieniem w szybę mojego busa. To bezpośredni atak na posła opozycji. Paweł Kukiz, Prawo i Sprawiedliwość, jesteście odpowiedzialni za wojnę pomiędzy Polakami!” – stwierdził Zembaczyński.

Atak na Witolda Zembaczyńskiego. Prokuratorskie zarzuty dla Marka Cz.

Na tym nie kończy się jednak relacja posła KO. Wcześniej na platformie X (dawniej Twitter) pojawiło się nagranie, na którym słychać wymianę zdań pomiędzy Zembaczyńskim a agresywnym młodym mężczyzną na rowerze. – Więcej nie tykaj mojego busa, dobrze? – mówi w stronę agresora polityk. Mężczyzna nie wydaje się przekonany. – Człowieku, ja go spalę, k***a, jak nie będziesz widział, rozumiesz? – odpowiada posłowi.

– Napastnik, który zaatakował „Witobusa”, a potem groził pozbawieniem życia i spaleniem mojego mienia, jest w rękach policji. Byliśmy na komendzie, rozpoznaliśmy tę osobę wraz ze świadkiem. Policja jest na etapie interakcji z prokuraturą, która za obecnych rządów dorobiła się swojej pewnej reputacji. Uważam, że to poważny incydent, motywowany treściami z telewizji publicznej. Chcę, żeby prokuratura podeszła do tego poważnie. Z uwagi, że jest to człowiek, który grozi pozbawieniem życia, a później rozbija szybę w moim samochodzie, chcę, żeby prokuratura potraktowała mnie, jak każdego zwykłego obywatela – oświadczył Zembaczyński.

facebook

Po południu Polska Agencja Prasowa przekazała, że groźby karalne, zniszczenie mienia i posiadanie narkotyków, to zarzuty jakie we wtorek prokurator przedstawił 40-letniemu Markowi Cz. podejrzanemu o wybicie szyby w samochodzie należącym do posła Witolda Zembaczyńskiego.

Czytaj też:

Poseł Zembaczyński z KO na celowniku Pawła Kukiza. Będzie pozew wyborczyCzytaj też:

Awantura w Sejmie. Zembaczyński o Kowalskim: Mamy do czynienia z kłamcą, hipokrytą i nawiedzonym oszustem