Przebrali się za policjantów i zaatakowali biznesmena. 10 osób z „gangu barberów” w rękach służb

Prokuratura Krajowa i wielkopolska policja poinformowały o śledztwie, które doprowadziło do rozbicia „gangu barberów” zajmujących się porwaniami dla okupu. Sprawa swój początek ma w lutym 2021 r. Wówczas trzech mężczyzn porwało biznesmena z powiatu ostrzeszowskiego. Przedsiębiorca po wyjściu z domu został zaatakowany przez ludzi przebranych za funkcjonariuszy policji i posługujących się przedmiotem przypominającym broń.

Biznesmen został siłą wepchnięty do samochodu, związany i wywieziony do jednego z okolicznych lasów. Tam go pobito oraz zastraszano za pomocą przedmiotu przypominającego pistolet. Grożono mu również śmiercią. Sprawcy porwania chcieli dowiedzieć się, gdzie schowano pieniądze należące do innej osoby. Torturowany przedsiębiorca przekazał im te informacje, dzięki czemu został wypuszczony.

Brutalne porwali biznesmena z Wielkopolski. Torturowali go i grozili śmiercią dla dwóch mln zł

Napastnicy udali się pod wskazane miejsce skąd zabrali walizkę z dwoma milionami złotych. Z kolei ranny biznesmen przedarł się przez pola do jednego ze sklepów pod Ostrzeszowem, skąd zadzwonił do rodziny. O wszystkim została powiadomiona też policja. Podczas śledztwa funkcjonariuszom udało się odnaleźć porzucony samochód, który wykorzystano do porwania przedsiębiorcy. Środek auta spryskano gaśnicą w celu zatarcia śladów.

Dowody pozwoliły policji wytypować grupę podejrzanych. Do pierwszego zatrzymania doszło w styczniu 2022 r. w Lesznie. Wówczas w ręce służb wpadł mężczyzna notowany za przestępstwa rozbójnicze i oszustwa. Miesiąc później zatrzymano mieszkańca Bydgoszczy, a w kolejne zatrzymanie miało miejsce w marcu. W czerwcu zatrzymano kolejnego mieszkańca Bydgoszczy.

Policja i prokuratura rozbiły „gang barberów” zajmujący się porwaniami dla okupu

We wrześniu i październiku zatrzymano kolejne osoby, m.in. z powiatu chojnickiego. Podczas zatrzymań w drugiej połowie zabezpieczono broń. W marcu 2023 r. zatrzymano mieszkańca woj. warmińsko-mazurskiego, a w sierpniu dwóch mieszkańców Bydgoszczy. Wobec wszystkich 10 zatrzymanych w toku postępowania sąd zdecydowało tymczasowym aresztowaniu.

Podejrzani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wzięcia zakładnika, czynności rozbójniczych i podżegania do zabójstwa. Podejrzanym grozi nawet dożywocie. Część mężczyzn zajmowała się prowadzeniem lokalu barberskiego, a jeden z nich pracował w nim także jako barber. Większość podejrzanych była wcześniej karana. Policja i prokuratura nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

