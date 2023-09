Brutalna zbrodnia w Kaniach pod Pruszkowem. Nowe informacje ws. mordercy

W środę 30 sierpnia w miejscowości Kanie koło Warszawy doszło do brutalnego zabójstwa, w którym ofiarą był 70-letni niepełnosprawny Tadeusz. Po tygodniu od tamtego zdarzenia prokuratura podzieliła się z opinią publiczną niektórymi szczegółami ze śledztwa.

Prokuratura wypowiedziała się na temat zabójstwa w Kaniach

– Potwierdzamy, że doszło do zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Zatrzymano jedną osobę. Do czasu realizacji czynności procesowych z nią, dla dobra postępowania prokuratura nie może udzielić dalszych informacji – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” prok. Marcin Przestrzalski, zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Podczas sekcji zwłok zamordowanego Tadeusza ustalono, że miał on liczne ślady po ciosach nożem. Został też uduszony przez mordercę. Towarzysząca mu 60-letnia pani Grażyna również została zaatakowana i cudem przeżyła otrzymane obrażenia. Ocaliło ją Lotnicze Pogotowanie Ratunkowe, transportując do szpitala w Warszawie.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że napastnik znał się ze swoimi ofiarami. Miał pomagać im w kupnie samochodu, był pośrednikiem. Ostatecznie jednak do sprzedaży nie doszło, a podejrzany o zabicie pana Tadeusza według prawdopodobnej wersji zdarzeń nie rozliczył się z nim. 30 sierpnia w środę stawił się w domu starszego mężczyzny i to tam doszło do morderstwa.

Krwawa zbrodnia koło Pruszkowa

Nadzór nad tą sprawą przejęła Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie. Choć obecnie śledczy nie zdradzają za wiele informacji na temat swoich działań, to ujawnili wiadomość o zatrzymaniu jednej osoby. Miało dojść do tego w czwartek 31 sierpnia.

Prokurator Marcin Przestrzelski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z mediami potwierdził, że w Kaniach doszło do zabójstwa i usiłowania zabójstwa. – Do czasu realizacji czynności procesowych z osobą zatrzymaną, ze względu na dobro postępowania, prokuratura nie może udzielić dalszych, szczegółowych informacji – zaznaczał w pierwszych wypowiedziach.

Informację o zatrzymaniu jednej osoby przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie asp. szt. Monika Orlik. Nieoficjalnie o wstępnych ustaleniach policji mogliśmy dowiedzieć się jedynie ze źródeł „Super Expressu”.

Czytaj też:

Dwie turystki zaatakowane na wakacjach. Jednej z nich odcięto palecCzytaj też:

Miłosny trójkąt zakończony krwawą zbrodnią. Za życie kochanka zapłaciła tysiąc złotych