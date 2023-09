Ilona Łepkowska dla „Wprost”: Osoby scenariopisarskie? To gwałt na moim języku

– Nie przestawię się na mówienie „osoby scenariopisarskie”. Jestem przewodniczącą Gildii Scenarzystów Polskich, jeśli przyjmiemy takie wytyczne, że tak się zwracamy, będę starała się to robić, ale to będzie gwałt na moim języku, na pewno nie będzie to u mnie naturalne. Do śmierci nie powiem „osoby studenckie” albo „osoby uczniowskie” – wyznała w podcaście „Wprost Przeciwnie” Ilona Łepkowska.

W nowym odcinku podcastu sporo miejsca poświęcono „poprawności politycznej” oraz językowi inkluzywnemu, o którym dziś mówi się w kontekście równościowego, pełnego szacunku, wolnego od uprzedzeń traktowania innych. Problematyczne feminatywy Ilona Łepkowska, scenarzystka, która na swoim koncie ma największe polskie hity serialowe, pytana o to, czy język inkluzywny, czy ściślej – neutralny płciowo – wkroczy do seriali, odparła: – Myślę, że jesteśmy jeszcze na tym etapie, że w serialu „Klan” będzie raczej żart z tego, że ktoś każe do siebie mówić „ono”, czy coś w tym guście. – Ja, jako osoba pisząca się na to raczej nie przestawię – dodała.