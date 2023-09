Legionella wykryta w warszawskim przedszkolu. Niepokojące wieści od sanepidu.

Bakteria legionella dotarła do Warszawy. Stołeczny sanepid poinformował, że jej obecność wykryto w przedszkolu numer 20 przy ulicy Sempołowskiej w centrum miasta. W związku z wykryciem legionelli, służby wydały szereg zaleceń. Na siedem dni zamknięto natryski. W tym czasie prysznice mają zostać rozkręcone i chemicznie zdezynfekowane. Co więcej zostanie przeprowadzone tzw. przegrzanie wody, czyli podgrzanie jej do temperatury 70 stopni, w której ginie bakteria legionelli.

Jednocześnie służby uspokajają, że na chwilę obecną nie ma powodów do niepokoju. Sanepid nie zalecił zamykania przedszkola. Dyrekcja placówki zapewniła w oświadczeniu, że dzieci są bezpieczne. Dodano, że legionellozą nie można się zarazić ani od chorego człowieka, ani poprzez picie wody. Do zakażenia dochodzi tylko poprzez wdychanie aerozolu zakażonej wody.

Czytaj też:

Legionella w Polsce. „Kreml próbował wywołać panikę i chaos wśród mieszkańców Podkarpacia”Czytaj też:

Legionella w Rzeszowie. Są nowe zakażenia, 19 osób nie żyje