Legionella wykryta w warszawskim przedszkolu. Niepokojące wieści od sanepidu.

Bakteria legionella dotarła do Warszawy. Stołeczny sanepid poinformował, że jej obecność wykryto w przedszkolu numer 20 przy ulicy Sempołowskiej w centrum miasta. W związku z wykryciem legionelli, służby wydały szereg zaleceń. Na siedem dni zamknięto natryski. W tym czasie prysznice mają zostać rozkręcone i chemicznie zdezynfekowane. Co więcej zostanie przeprowadzone tzw. przegrzanie wody, czyli podgrzanie jej do temperatury 70 stopni, w której ginie bakteria legionelli.

Jednocześnie służby uspokajają, że na chwilę obecną nie ma powodów do niepokoju. Sanepid nie zalecił zamykania przedszkola. Dyrekcja placówki zapewniła w oświadczeniu, że dzieci są bezpieczne. Dodano, że legionellozą nie można się zarazić ani od chorego człowieka, ani poprzez picie wody. Do zakażenia dochodzi tylko poprzez wdychanie aerozolu zakażonej wody.

Legionella w Polsce

Dotychczas odnotowano 166 potwierdzonych przypadków zakażeń legionellą. Najwięcej w Rzeszowie – 112 i powiecie rzeszowskim – 38. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Jaromir Ślączka przekazał, że zmarło już 21 osób z potwierdzonym zakażeniem bakterią legionella. U wszystkich osób, które zmarły, odnotowano choroby współistniejące.

W komunikacie wydanym przez Adama Sidora, Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, podkreślono, że „prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne dotyczące wskazania prawdopodobnego źródła zakażenia w ognisku na terenie miasta Rzeszowa i okolic”.

Mimo że znane są pierwsze wyniki badań próbek wody (w czterech z dziewięciu stwierdzono obecność legionelli), nadal nie wiadomo co dokładnie jest źródłem zakażenia. Adam Sidor wyjaśnił, że bieżące dane epidemiologiczne na ten moment wskazują jedynie pojedyncze, nowe przypadki potwierdzonych zakażeń związanych z ogniskiem, a to według niego oznacza wygaszanie ogniska zakażeń.

