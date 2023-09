Niebezpieczny incydent na lotnisku w Szczecinie. Samolot koziołkował

Do wyjątkowo niebezpiecznego incydentu doszło w środę 6 września około południa na lotnisku Szczecin-Dąbie. Mały samolot miał ogromne problemy przy starcie. Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie mł. bryg. dr Tomasz Kubiak przekazał, że w trakcie manewrów maszyna koziołkowała. Na miejsce wysłano pięć jednostek straży pożarnej.

Niebezpieczny incydent na lotnisku w Szczecinie

Ze wstępnych ustaleń wynika, że pasażerowie wydostali się z samolotu o własnych siłach. — Poszkodowany to ok. 60-letni mężczyzna z urazem głowy. Jego stan określany jest jako dobry. Był cały czas przytomny. Został przewieziony do szpitala a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo — przekazała Paulina Heigel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Druga osoba, która była na pokładzie maszyny, odmówiła przyjęcia pomocy medycznej.

Przyczyny zdarzenia pozostają na razie nieznane.

