Żulczyk zmierzył się z młodym „konfederatą”. „Dziecko drogie, co ty pier****sz?”

Jakub Żulczyk ma ostatnio bardzo dobrą passę. Nie dość, że kolejna z jego książek zostanie zekranizowana, to jeszcze pisarz ogłosił, że niedługo światło dziennie ujrzy kontynuacja hitowego „Ślepnąc od świateł”. We wtorek to tych sukcesów dorzucił wygraną, według internautów, wymianę zdać z młodym „konfederatą”.

Niejaki Bartosz Nowak słynie ze swoich kontrowersyjnych pomysłów publikowanych w sieci. „Tradycjonalista, Monarchista, popieram Kapitalizm regulowany” – pisze o sobie młody działacz. „Mam 17 lat nie długo, Jestem foliarzem, ruską onucą, katolikiem, a moim marzeniem jest się pozbyć masonerii w Polsce raz na zawsze, chce się ożenić w przyszłości i mieć dzieci tyle ile Bóg pozwoli utrzymać. Mam nadzieję że będzie więcej osób takich jak ja” – dodaje w przypiętym komentarzu chłopak.

Poglądy Nowaka były na tyle kontrowersyjne, że, jak donosi portal „Vibez”, został on usunięty z młodzieżowej sekcji Konfederacji. W środę podzielił się z odbiorcami nowym pomysłem. „Śluby państwowe powinny być całkowicie zniesione. A rozwody całkowicie zakazane, trzeba nauczyć ludzi odpowiedzialności za swoje czyny” – stwierdził działacz.

Jakub Żulczyk uderzył w 17-latka

W komentarzach pojawił się niespodziewanie Jakub Żulczyk, który postanowił odpowiedzieć 17-latkowi. „Dziecko drogie, co ty pier****sz? Pędzel Ci jeszcze nie obrósł a gadasz o jakichś ślubach i rozwodach?” – zapytał pisarz. Dalej wysnuł dość mocną tezę. „Domyślam się, że rodzice mają jakieś problemy i to im chciałbyś zakazać rozwodu, ale takie jest życie – nieproste. Powodzenia na maturze” – napisał Żulczyk.

Komentatorzy choć w większości stojąc po stronie pisarza są podzieleni. „Żeś go Pan rugnął, bezlitośnie. Wyleczyłeś go Pan z tej buty jak najlepszy doktor!” – napisał jeden z internautów. Odpowiedzi od pisarza się nie doczekał. Odpisał mu za to sam prowodyr całego zamieszania. „Nie. Dalej tak uważam” – odpowiedział Nowak.

„Nie widzę tu żadnego zaorania, widzę za to chamstwo i wulgarność w odpowiedzi, typowe dla współczesnego autorytetu moralnego lewactwa, dziwię się tym zachwytom poniżej nad tą, nazwijmy to z dużą dozą wyrozumiałości, "repliką". Wokulski mawiał: Zepsute mięso podnieca chore żołądki” – powiedziała druga, mniej liczna strona.

