Straż Graniczna zatrzymała Turków bez pozwolenia na pobyt w Polsce. Poprosili o azyl

W poniedziałek w godzinach nocnych funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Zakopanem pełnili służbę w rejonie byłego przejścia granicznego ze Słowacją. Patrol pełnili w ramach współpracy z funkcjonariuszami Nadwiślańskiego Oddziału SG. W pewnym momencie zatrzymano do kontroli pojazd osobowy. W samochodzie znajdowało się siedmiu nielegalnych migrantów z Polski: małżeństwo z piątką dzieci w wieku od roku do 14 lat.

Straż Graniczna zatrzymała siedmiu Turków w Chyżnem

W trakcie dalszych czynności ustalono, że jest to rodzina Turków narodowości kurdyjskiej, która nie miała dokumentów uprawniających ich do pobytu w naszym kraju. Cudzoziemcy złożyli w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową. Do czasu ich rozpatrzenia przez szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców, obcokrajowcy będą przebywać w ośrodku dla cudzoziemców.

W ubiegłe wakacje funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Zakopanem po poluzowaniu obostrzeń sanitarnych mogli wrócić do patrolowania polsko-słowackiego pogranicza razem z funkcjonariuszami słowackiej policji. Działania prowadzone są po obu stronach granicy.

Wspólne patrole polsko-słowackie

Zadaniem wspólnych patroli jest m.in. ujawnianie i zatrzymywanie osób, które przekroczyły nielegalnie granicę państwową, osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę państwową, jak również osób podejrzanych o dokonanie takiego przekroczenia.

Inne zadania to: legitymowanie i kontrola osób oraz pojazdów – w tym kontrola ruchu drogowego, współpraca przy poszukiwaniu osób i rzeczy, podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym i ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz podejmowanie innych czynności z tym związanych, współpraca przy zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym, a także wymiana uwag i doświadczeń z wykonywanej służby.

