Uchodźcom z Ukrainy podoba się w Polsce? To pierwsze takie badanie

Większość uchodźców z Ukrainy jest zadowolona ze swojego aktualnego życia – wynika z najnowszego eksperymentalnego badania. Zaledwie 21,8 proc. badanych jest odmiennego zdania. Choć ponad połowa pytanych uważa, że ich zadowolenie z życia zmieniło się po przyjeździe do Polski, to dla znacznej części była to zmiana pozytywna.

Także większość z nich ocenie pozytywnie swój stan zdrowia. Negatywnie opowiedziało się o nim jedynie 13,2 proc. badanych. Tylko 56 proc. osób biorących udział w badaniu korzystało od przyjazdu do Polski z usług medycznych, z czego najwięcej z podstawowej opieki zdrowotnej (73,5 proc.), leczenia stomatologicznego (40,4 proc.) oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej (27,2 proc.). Jedna trzecia badanych w całości opłaciła swoje leczenie. Niemal tyle samo osób opłaciło je częściowo.

Uchodźcy pracują w polskich firmach

Jednak piąta badanych (20,6 proc.) uchodźców pracuje aktualne na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Odrobinę mniej osób (18,9 proc.) jest zatrudnionych w pełnym wymiarze na umowę o pracę). W niepełnym wymiarze umowę taką posiada 7,4 proc. badany. Co dziesiąta osoba biorąca udział w badaniu uczy się lub studiuje. Także co dziesiąta osoba prowadzi swoją działalność gospodarczą.

Aż 78,3 proc. osób zatrudnionych jest w firmach, których siedziby znajdują się w Polsce. Zaledwie 12,5 proc. pracuje dla firm ukraińskich. Zadowolenie z pracy deklaruje 75 proc. badanych. Ponad połowa osób uważa, że bycie z Ukrainy nie wpływa na ocenę ich pracy. Odmiennego zdania jest niecałe 18 proc., z czego 48,1 proc. uważa, że jest traktowanych gorzej, a 22,2 – lepiej. Większość pracujących uchodźców ani nie obawia się utraty pracy, ani nie planuje jej w najbliższym czasie zmieniać.

Większość planuje wrócić do Ukrainy

Niemal połowa badanych zarabia miesięcznie poniżej 3 tys. zł. netto. W pytaniu o to, czy wystarcza on na zaspokajanie bieżących potrzeb, respondenci podzielili się niemal po równo. Jedna trzecia badanych przekazuje część zarobków rodzinie, która została w Ukrainie, z czego większa część „oddaje” mniej niż 25 proc. dochodów.

Zaledwie jedna dziesiąta badanych planuje po zakończeniu wojny osiedlić się na stałe w Polsce. Nieco więcej osób zostanie tutaj po zakończeniu „jakiś czas”. Prawie połowa badanych planuje powrót do Ukrainy. Przeprowadzkę do innego kraju Unii Europejskiej rozważa 3,3 proc. ankietowanych, a wyjazd poza Unię 0,4 proc. Jedna piąta ankietowanych nie była w stanie udzielić odpowiedzi.

Badanie odzwierciedlało strukturę uchodźców w Polsce

Eksperymentalne badanie przeprowadził Uniwersytet Warszawski wraz z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Grupa, która została wybrana do badania, to w niemal 75 proc. kobiety. Wśród badanych dominuje wyższe wykształcenie, a większość z nich mieszka w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. Respondenci zostali dobrani w taki sposób, aby być w jak najbliższym stopniu zbliżonym do struktury socjodemograficznej osób, które trafiły do Polski po inwazji Rosji na Ukrainę.

