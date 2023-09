Krzysztof Bosak dla „Wprost”: Konfederacja jest jedyną partią propolską

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.

– PSL i PiS nie reprezentują rolników od dawna, to jasno wynika z moich rozmów z mieszkańcami wsi. Te partie adwokatowały za tym, żeby otworzyć rynek polski na produkty z Ukrainy a teraz nagle są zaskoczone, że to niszczy polskie rolnictwo. A gdzie były rok czy dwa lata temu? Były za tym. My jako jedyni zwracaliśmy uwagę, bo wiedzieliśmy to od producentów, od hodowców, że mamy sprzeczne interesy z ukraińskimi oligarchami z branży agro. Więc moim zdaniem sprawa jest jasna – komentuje sprawę zniesienia embarga na produkty zbożowe z Ukrainy Krzysztof Bosak. I dodaje:

– Konfederacja jest jedyna partią propolską. Pozostali robią to, co im się wydaje, że będą promowały media albo to, co im się wydaje, że jest modne na arenie międzynarodowej i w Polsce. Kierowanie się modą w polityce jest głupie. Trzeba się kierować rozumem.