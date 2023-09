Czy hakerzy wpłyną na wybory, jak Tusk przysnął na starcie i kryzys w polskiej reprezentacji. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Internetowa dżungla”. – Ataki hakerskie niosą za sobą całą wiązkę celów. Polaryzacja, dezinformacja, wzbudzanie paniki – mówi Krystynie Romanowskiej ekspert nowych technologii prof. Dariusz Jemielniak, wiceprezes PAN.

„Prawo nie nadąża za technologią”. Niedawno deepfake’i zawitały do polskiej polityki. Czy to początek niebezpiecznego trendu i jak poradzić sobie z fałszywkami? To, co się dzieje analizuje dr Leon Ciechanowski w rozmowie z Krzysztofem Sobiepanem.

Co jeszcze w nowym e-wydaniu „Wprost”

„Tusk przespał początek kampanii”. – Cel mamy jasny, ale najważniejsze decyzje Donald podejmuje jednoosobowo albo go nie ma. Start kampanii mógłby być lepszy – usłyszał Marcin Makowski od jednego z działaczy PO.



„Czas na zmianę warty”. – Fakt, że z list PiS startują ludzie, którzy są łobuzami, nie jest powodem do radości ani szacunku do tego naboru – mówi Agnieszce Szczepańskiej Wanda Traczyk-Stawska, weteranka powstania warszawskiego.

„Oto, czego zabrakło w stanowisku Kościoła”. Jest nowa afera polityczna. Kościół przypomniał swoje stanowisko w sprawie aborcji, a część publicystów i dziennikarzy uznało to za jakąś zasadniczą nowość. Tyle, że tak nie jest – wyjaśnia Tomasz P. Terlikowski.

„Strzały, helikoptery, wilczur…” – Kiedyś koguty piały, teraz helikoptery warczą – mówią mieszkańcy pogranicza. Jedni o migrantach nie chcą już słyszeć, inni liczą straty i uważają, że mur to tylko propaganda. Reportaż Piotra Barejki.

„Niepełnosprawność i biurokracja”. – Upokarzające traktowanie, bieganie po kwitki świadczące o niepełnosprawności, co roku, nie wnosi nic w rozwój naszych dzieci, a dokłada nam frustracji – mówi Krystynie Romanowskiej Kobas Laksa.

„Uczymy dzieci odpowiedzialności”. – Wszystkie badania zgodnie potwierdzają, że do 11 roku życia przyrost wiedzy wynikający z odrabiania prac domowych jest zerowy. To jest dręczenie dziecka: męczące, demotywujące, zniechęcające do nauki – ocenia w rozmowie z Martą Byczkowską-NowakBożena Będzińska-Wosik, wieloletnia dyrektorka szkoły.

„Zło ukrywa się w człowieku”. – Do zbrodni popchnęła ją chęć władzy nad innymi ludźmi i zwrócenia na siebie uwagi mężczyzny – motywy morderczyni w rozmowie z Krystyną Romanowską analizuje psychoterapeutka Milena Karlińska-Nehrebecka.

„Kiedy ona chce, a on nie”. Wiele kobiet lubi seks, chce go i liczy na gotowość ze strony partnera. A tu w wielu związkach, naprawdę w wielu, pojawiają się schody – on nie ma chęci. Dlaczego? Wyjaśnia prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Przełom w sprawie pani Anny”. Do jej drzwi zapukał komornik. Okazało się, że choć pożyczyła zaledwie 6 tys. zł, to jej dług urósł do ponad 40 tys. zł. Wierzyciel po tekście „Wprost” postanowił... go umorzyć. Powody opisuje Piotr Barejka.

„Obecnej kadrze brakuje charakteru”. Piłkarska reprezentacja pogrąża się w kryzysie, zarówno sportowym, jak i wizerunkowym. U nas w rozmowie z Maciejem Piaseckim głos zabiera Jacek Bąk, były reprezentant kraju i kapitan polskiej kadry.

„Gra o broń”. Kim Dzong Un wybiera się na spotkanie z Putinem, by rozmawiać o dostawach uzbrojenia, niezbędnego do powstrzymania ukraińskiej ofensywy. Czy dołączy do nich prezydent Chin? – pisze Jakub Mielnik.

„Ostro rusza kosmiczny wyścig”. – Jest wiele asteroid i planetoid bogatych w rzadkie surowce, których na Ziemi brakuje – mówi Michałowi Banasiakowi dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki. Rośnie kosmiczna gorączka.

„Najciekawszy wątek szczytu państw BRICS”. Zakończył się szczyt państw BRICS w Johannesburgu. Ogłoszono, że w skład grupy przyjęte zostaną nowe państwa, w tym Arabia Saudyjska, dotychczas trzymająca z USA. Sprawę opisuje Miłosz Szymański.

„Przełom w medycynie”. Człowiekowi wszczepiono nerkę genetycznie zmodyfikowanej świni. – Myślę, że za 10 lat takie operacje staną się codziennością – przewiduje w rozmowie z Aleksandrą Zalewską-Stankiewicz prof. Marek Myślak.

„Metoda Gąsiorowskiej – dystans i rozsądek”. – Mnie jeszcze uczono, że ten zawód to rodzaj misji. Teraz, niestety, jest więcej ogólnego przyzwolenia na obniżanie walorów artystycznych projektów – mówi Katarzynie Burzyńskiej aktorka Roma Gąsiorowska.

„Raport z piekła kobiet”. Przyszedł czas wydobywania z historii Polski wątku ludowego. Piszemy o głośnej ostatnio książce „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” Joanny Kuciel-Frydryszak poleca Leszek Bugajski.

Czytaj też:

Chajzer o Miszczaku: Może zadzwonić, ale to nie musi być telefon z propozycjąCzytaj też:

Julia ma 22 lata i walczy o atom. „Idziemy z Greenpeacem do sądu”