CBŚP zatrzymało 4 mężczyzn. Usłyszeli zarzuty dotyczące przemytu migrantów

W piątek, 8 września, szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował na Twitterze o zatrzymaniu przez Centralne Biuro Śledcze Policji czterech osób.

Przemytnicy ludzi zostali aresztowani

Usłyszały one zarzuty dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej oraz pomocy w przedostaniu się do krajów Europy Zachodniej.

Do zatrzymań doszło w ubiegłą środę, 6 września, na terenie Warszawy i województwa lubelskiego. Zatrzymani to obywatele naszego kraju w wieku od 19 do 33 lat.

„Podejrzani działali od 2 miesięcy, zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa jest rozwojowa” – uzupełnił minister Kamiński.

Jak wyglądał proceder?

Stróże prawa poinformowali, że nielegalni migranci przekraczali granicę z Białorusią z reguły w miejscach odludnych i zalesionych, głównie na terenie Podlasia. Za transport do Europy Zachodniej przemytnicy pobierali za każdą osobę co najmniej tysiąc zł.

„Migranci byli przewożeni do Niemiec każdorazowo innym, wynajętym samochodem osobowym z przyciemnianymi tylnymi szybami (...) Dwóch z zatrzymanych może mieć związek ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lubelskich klubów sportowych. Podczas działań policjanci zabezpieczyli także marihuanę oraz dwa kastety” – czytamy w komunikacie CBŚP.

Niewykluczone są kolejne zatrzymania

Dodatkowo zatrzymano piątego mężczyznę za posiadanie mefedronu. Jak już wcześniej wspomniano, sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza w praktyce, że wkrótce mogą nastąpić kolejne zatrzymania. Śledztwo nadzoruje lubelski pion Prokuratury Krajowej.

„Czterem mężczyznom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej, w tym jednej osobie zarzut kierowania tą grupą, zarzuty organizowania wbrew przepisom ustawy przekraczania granicy państwowej. Dodatkowo trzy osoby usłyszały również zarzut posiadania narkotyków” – uzupełnia CBŚP.

Czytaj też:

Morawiecki „prosi” o głos w referendum. „Nie chcemy takich obrazków w polskich miastach”Czytaj też:

Mocne słowa polskiego generała. Odbiły się szerokim echem w mediach na świecie