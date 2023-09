Cyberataki wpłyną na wynik wyborów w Polsce? Ekspert wskazuje największe zagrożenia

W przypadku bardzo złego scenariusza, czyli – zakłócone wybory, przegrywa partia, której Kreml sprzyja – możemy mieć do czynienia z niezwykle trudną sytuacją siania niepokoju, że wybory były sfałszowane na jej niekorzyść. A to mogłoby dać pretekst w ogóle do podważania wyników demokratycznych wyborów. To znacznie bardziej niebezpieczne niż faktyczne fałszowanie wyborów przez hackerów – uważa prof. Dariusz Jemielniak, ekspert Akademii Leona Koźmińskiego w obszarze dezinformacji i nowych technologii, wiceprezes PAN.

Krystyna Romanowska: Czy to prawda, że Polska jest jednym z najczęściej atakowanych hakersko z zewnątrz krajów? Prof. Dariusz Jemielniak: Nie mam tego typu danych porównawczych, natomiast byłbym zdziwiony, gdyby było inaczej. Po pierwsze, Polska wciąż nie jest krajem w pełni zachodnim, w tym sensie, że to co się u nas dzieje, znacznie mniej dziwi media międzynarodowe. Jak w USA czy Wielkiej Brytanii dochodzi do manipulacji, czy naruszeń dobrego obyczaju, wszyscy o tym trąbią. Po Polsce w zasadzie każdy się tego spodziewa i to nie jest specjalny news. Były ciekawe badania, które pokazują, że sieci społecznościowe były znacznie bardziej restrykcyjne w tępieniu dezinformacji politycznej w krajach zamożnych niż w krajach Globalnego Południa. Tam do manipulacji dochodziło na potęgę, a my jesteśmy gdzieś pośrodku jeśli chodzi o zainteresowanie świata. Dzięki temu Polska jest świetnym poligonem do działań, które – o ile się udadzą – będą potem wymierzone w kraje zachodu.