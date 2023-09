Jarosław Kaczyński zapowiada emerytury stażowe. Są kryteria dla kobiet i mężczyzn

Dotychczas PiS przedstawiło siedem konkretów programowych. W piątek pojawił się ósmy. Część z nich została zapowiedziana w czasie Ula Programowego, kolejne w tygodniu poprzedzającym konwencję. Chodzi o: osiemset plus, bezpłatne autostrady, bezpłatne leki dla seniorów od 65 r. ż i młodzieży od 0 do 18 r. ż. Doszły do nich nowe programy: Przyjazne osiedle. Ciepły posiłek w szpitalu. Lokalna, „polska półka” w każdym sklepie i bon dla młodzieży szkolnej do zwiedzania Polski.

W piątek na konwencji PiS-u w Końskich pojawiła się nowa – ósma propozycja, którą zaprezentował Jarosław Kaczyński. – Wreszcie sprawa, która stawała już w roku 80 w Porozumieniach Sierpniowych była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, ale dzisiaj mogę powiedzieć z radością. 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn – przekazał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Program PiS-u. Walka z patodeweloperką i obrona gotówki

Wcześniej Jarosław Kaczyński zaprezentował filary, na których opiera się program PiS-u. Mówił o wartościach takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, rodzina i naród. Padły też zapowiedzi konkretów, na których jego ugrupowanie chce skupić się w kolejnych kadencjach.

Trzy punkty programu PiS-u to kwestie społeczne, obejmujące m.in. sprawy mieszkaniowe. – Chcemy zlikwidować patodeweloperkę i wszystko, co jest w tej sferze patologią. To otwarcie na załatwienie wreszcie w Polsce spraw mieszkaniowych – wskazał Kaczyński.

Ważnym zagadnieniem w nowym programie PiS-u jest cyfryzacja, która – wg zapowiedzi Kaczyńskiego – „ma ogarnąć całą Polskę”. – Polska ma być krajem scyfryzowanym. Z jednym zastrzeżeniem: będziemy bronić gotówki jak niepodległości – mówił.

– Wielkim zasobem jest też polityka kulturalno-oświatowa – zapowiedział Kaczyński. – Musimy stawiać na talenty, bo to nasz największy zasób, jeśli chcemy zbudować nowoczesną gospodarkę – wskazał.

Jarosław Kaczyński mówił też o transformacji energetycznej „z zachowaniem węgla”. – Zachowując podstawę naszego bezpieczeństwa, musimy dużo inwestować w energię atomową i różne rodzaje zielonej energii. To duża dźwignia rozwojowa – wskazał.

