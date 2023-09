Znaleziono ciało 16-letniego Sebastiana. Policja dementuje informacje z sieci

16-letni Sebastian był poszukiwany od poniedziałku 4 września. O godz. 22.30 powiedział mamie, że wychodzi do sklepu po coś do picia. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi, a jego telefon był wyłączony. Bliscy zgłosili zaginięcie policji.

Ciało 16-latka znaleziono we Wrocławiu

Mundurowi rozpoczęli poszukiwania, a zdjęcie i rysopis Sebastiana zostały zamieszczone w sieci. W sobotę 9 września rodzina przekazała tragiczną informacje. Chłopiec nie odnalazł się żywy.

– Ciało zaginionego nastolatka zostało znalezione w piątek 8 września w apartamencie w rejonie Starego Miasta we Wrocławiu. Prowadzimy śledztwo w tej sprawie. Na tym etapie stanowczo dementujemy informacje, które pojawiły się w internecie, że doszło do zabójstwa, bo na razie nie ma na to dowodów. Nie wykluczamy jednak żadnych okoliczności. Na tym etapie śledztwa nie mogę więcej powiedzieć – przekazała w rozmowie z portalem wroclaw.pl Aleksandra Freus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Śmierć nastolatka. Prokuratura prowadzi sprawę

Dziadek nastolatka informował w mediach społecznościowych, że ciało chłopca miało być związane. Obecnie wpis nie jest już dostępny.

„Zwyrodnialcy zabili mi wnuczka Sebastiana lat 16. Wyszedł z domu 04.09.2023 roku po godzinie 22.00 do pobliskiej Żabki po picie do szkoły, znaleziono go związanego, nieżywego na terenie Wrocławia. Proszę o informacje dotyczące osób, które z nim przebywały lub go widziały w celu ujęcia sprawców pod numerem tel. 600 *** *** lub z najbliższą jednostką policji” – pisał.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław Stare Miasto. „Gazeta Wrocławska” poinformowała, że we wtorek ma być przeprowadzona sekcja zwłok. Policja zabezpieczyła dowody, które maja pomóc w wyjaśnieniu okoliczności śmierci chłopca.

