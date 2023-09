Cała polska rodzina beatyfikowana. Andrzej Duda zabrał głos

W uroczystościach beatyfikacyjnych Ulmów na stadionie w Markowej wzięło 34 tysiące osób. Liturgii przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. W mszy uczestniczył także prezydent Andrzej Duda.

Kard. Semeraro odczytał po łacinie List Apostolski, w którym Ojciec Święty włączył polską rodzinę w poczet błogosławionych.

Wyjątkowość wyniesienia jej na ołtarze podkreślił prezydent RP.

– Rodzina Ulmów pomogła swoim żydowskim współobywatelom, mimo że mieli pełną świadomość iż grozi im za to śmierć. Razem zginęli. I nie mam wątpliwości, że dzisiaj razem cieszą się radością obcowania z Panem Bogiem – mówił Andrzej Duda. – To ważny dzień dla nas, ludzi wierzących. Ale to także ważny, historyczny dzień dla Rzeczypospolitej, dla naszej ojczyzny, wszystkich Polaków – zaznaczył.

To pierwszy przypadek w historii Kościoła, gdy błogosławiono wspólnie całą rodzinę.

Historia rodziny Ulmów. Pomoc mimo zagrożenia

Józef i Wiktoria Ulmowie mieszkali w czteroipółtysięcznej wsi Markowa w przedwojennym województwie lwowskim (dzisiejszym województwie podkarpackim). Pod koniec 1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia Ulmowie dali schronienie ośmiorgu Żydom: Saulowi Goldmanowi i jego czterem synom (w Łańcucie nazywano ich Szallami), a ponadto dwóm córkom oraz wnuczce Chaima Goldmana z Markowej – Lei (Layce) Didner z córką o nieznanym imieniu i Geni (Gołdzie) Grünfeld.

twitter

O tym fakcie prawdopodobnie doniósł Niemcom granatowy policjant z Łańcut. 24 marca 1944 r. pięciu niemieckich żandarmów oraz kilku granatowych policjantów przyszli do domu rodziny. Najpierw zamordowali ośmioro Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie dowódca, por. Eliert Dieken podjął decyzję o zabiciu dzieci.

W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Proces beatyfikacyjny w sumie trwał 20 lat.

Czytaj też:

Tysiące pielgrzymów na beatyfikacji rodziny Ulmów. „Znaczenie tego wydarzenia wykracza poza wymiar religijny”Czytaj też:

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Rodzina Ulmów stała się symbolem bohaterstwa